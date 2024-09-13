Как правильно выбрать офисное кресло: максимально полное объяснение

Офисное кресло - это полноценный рабочий инструмент. В некотором смысле слова оно - продолжение нашего тела и критически влияет на наше состояние в течение работы. Как выбрать такое кресло, чтобы оно не стало причиной усталости уже перед началом рабочего дня, а наоборот - заботилось о нас?

РБК-Украина (проект Styler) рекомендует, на что обратить внимание при выборе офисного кресла, чтобы обеспечить комфорт и производительность на весь рабочий день.

Внешний вид и первое впечатление

При выборе офисного кресла первое, что привлекает внимание - это его внешний вид. Как и во многих других случаях, изречение "встречают по одежде" актуально и здесь.

Однако не стоит останавливаться только на внешнем виде, ведь важно найти модель, которая не только привлекает внешне, но и обеспечит комфорт в течение длительного времени. Не уверены, какое кресло выбрать среди нескольких моделей? Не беспокойтесь, ниже мы подробно рассмотрим все важные аспекты для правильного выбора.

Спинка и сиденье: основа комфорта

Главным при выборе офисного кресла является его комфортность. Спинка и сиденье должны быть не только приятны на вид, но и обеспечивать правильную поддержку тела.

Спинка, плотно прилегающая к спине пользователя и имеющая как можно больше точек соприкосновения, считается эргономичной. Особо обратите внимание на наличие изгиба в области поясницы - это поможет избежать усталости и боли в спине.

Относительно сиденья оптимальная его глубина - это когда между передним краем сиденья и коленом остается пространство в ширину ладони. Это поможет избежать передавления сосудов и отека ног.

Обратите внимание на анатомический изгиб спинки (фото: Freepik.com)

Подголовник и подлокотники: комфорт или простота?

Подголовник и подлокотники - это элементы, которые не обязательны, но могут значительно повысить комфорт во время долгой работы. Если вы планируете проводить много времени за столом, следует обратить внимание на наличие этих элементов. Они помогут снять нагрузку с рук и шеи во время коротких перерывов.

Однако если вы планируете минимизировать пространство рабочего места или выбираете кресло для ребенка, лучше обойтись без подлокотников. Это может помочь избежать формирования неправильной осанки.

Регулировка и механизмы: адаптация к потребностям

Поскольку каждый человек имеет разный рост и комплекцию, важно иметь возможность отрегулировать кресло под свои нужды. Минимальный набор настроек включает регулировку высоты сиденья и угла наклона спинки.

Некоторые модели также позволяют регулировать высоту подлокотников и подголовья, что придает комфорт. Дополнительным преимуществом является наличие механизма качания, который пригодится тем, кто проводит много времени за компьютером.

Нужен ли вам подголовник - вопрос вкуса (фото: Freepik.com)

Крестовина и ролики: надежность и сохранность пола

Крестовина кресла должна выдерживать соответствующую нагрузку.

Для пластиковых моделей это обычно 120 кг. Если ваш вес больше, лучше выбрать металлическую крестовину, которая является более надежной. Что касается роликов, то для твердых поверхностей лучше выбирать прорезиненные ролики, которые меньше повреждают пол.

Если кресло будет стоять на ковре, подойдут обычные пластиковые ролики. Для защиты полов можно также использовать специальные коврики.

Обивка: удобство и долговечность

При выборе обивки следует обратить внимание на ее износостойкость. Натуральная кожа - наиболее долговечный вариант, однако, ее высокая цена может быть недостатком. Экокожа и тканевые материалы - это отличные альтернативы, особенно для офисных и детских кресел.

Важно также обращать внимание на показатели износостойкости материала, чтобы кресло служило подольше. Сетчатая обивка, например, обеспечивает хорошую вентиляцию, что поможет избежать дискомфорта во время продолжительного сиденья.