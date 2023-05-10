Як правильно вибрати каблучку для заручин: ось яке значення мають камені, метал та форма

Як виглядає каблучка для заручин

Традиційний варіант такого кільця – тонкий обідок з каменем. Вибір каменю – на розсуд чоловіка, а також відповідно до фінансових можливостей. Вважається, що найкращий камінь для заручин - діамант.

Вставка каменю буває двох типів - втоплена в обідок або зверху над ним. Сплутати призначення такої каблучки складно і саме тому на такі прикраси часто звертають увагу у відомих людей.

Хоча останнім часом дівчата віддають перевагу менш традиційним варіантам кілець - з різним дизайном, камінням, формою.

Які можуть бути кільця для заручин

Мінімалізм. Цей варіант дуже популярний. Такі кільця універсальні, легко доповнюють будь-які образи та стилі у дівчат. Акцент робиться на камені й необов'язково це має бути діамант.

Геометричні. Шанувальниці футуристичного напрямку віддають перевагу асиметрії, аркам з камінням, розімкненим кільцям, вставкам.

Вінтаж. Цей варіант кілець завжди в моді й багато дівчат будуть раді саме такому варіанту – з яскравим декором. Можна вибрати кільце з кабошоном, аксесуар із вензелями, перлами.

Флористика. Романтичним дівчатам сподобається обручка з оригінальною квіткою з каменів, тонкі та витончені обідки з гілочок та листя, лоза, яка обвиває палець по спіралі.

Яке значення мають каміння на каблучках

Найчастіший варіант кільця для заручин - це з дорогоцінним каменем. І чоловіки намагаються вибрати таку модель, попри дорожнечу. При цьому камінці можна вибирати різні, а також підібрати невеликого розміру.

Діамант - знак найщиріших почуттів.

Сапфір - вірність та глибина почуттів.

Рубін - палка пристрасть, істинність і шляхетність намірів

Топаз - очікування чесності у відносинах

Аметист - мудрість та ясність розуму

Гранат - символ ніжності та відданості партнера

Смарагд – надія на успіх та натхнення від цієї спілки

Також часто обирають рожевий турмалін, який підійде витонченим та романтичним дівчатам. І танзаніт – для яскравих та екстравагантних панянок.

В останні роки стали популярними кільця, де є кілька каменів, а часом зовсім різних. Наприклад, широке кільце, яке прикрашене безліччю дрібних алмазів.

Який метал підходить для каблучки

Раніше вважалося, що така каблучка обов'язково має бути із золота. Однак зараз жодних обмежень немає, тому для заручин можна вибирати звичайне золото або біле. Також – платину, срібло.

Сучасні ювеліри часто пропонують комбінацію з кількох металів – білого та червоного золота, наприклад. Таке кільце відмінно поєднуватиметься потім з обручкою.