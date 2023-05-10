Как правильно выбрать кольцо для помолвки: вот какое значение имеют камни, металл и форма

Как выглядит кольцо для помолвки

Традиционный вариант такого кольца - тонкий ободок с камнем. Выбор камня - на усмотрение мужчины, а также в соответствии с финансовыми возможностями. Считается, что самый лучший камень для помолвки - бриллиант.

Вставка камня бывает двух типов - утопленная в ободок или расположенная сверху над ним. Спутать назначение такого кольца сложно и именно поэтому на такие украшения часто обращают внимание у известных людей.

Хотя в последнее время девушки предпочитают менее традиционные варианты колец - с разным дизайном, камнями, формой.

Какие могут быть кольца для помолвки

Минимализм. Этот вариант очень популярен. Такие кольца универсальны, легко дополняют любые образы и стили у девушек. Акцент делается на камни и необязательно это должен быть бриллиант.

Геометрические. Поклонницы футуристического направления предпочитают асимметрию, арки с камнями, разомкнутые кольца, вставки.

Винтаж. Этот вариант колец всегда в моде и многие девушки будут рады именно такому варианту - с броским декором. Можно выбрать кольцо с кабошоном, аксессуар с вензелями, жемчугом.

Флористика. Романтичным девушкам понравится кольцо с оригинальным цветком из камней, тонкие и изящные ободки из веточек и листьев, лоза, которая обвивает палец по спирали.

Какое значение имеют камни на кольцах

Самый частый вариант кольца для помолвки - это с драгоценным камнем. И мужчины стараются выбрать такую модель, несмотря на дороговизну. При этом камни можно выбирать разные, а также подобрать небольшого размера.

Бриллиант - знак самых искренних чувств.

Сапфир - верность и глубина чувств.

Рубин - пылкая страсть, истинность и благородство намерений

Топаз - ожидание честности в отношениях

Аметист - мудрость и ясность ума

Гранат - символ нежности и преданности партнера

Изумруд - надежда на успех и вдохновение от этого союза

Также часто выбирают розовый турмалин, который подойдет утонченным и романтическим девушкам. И танзанит - для ярких и экстравагантных барышень.

В последние годы стали популярными кольца, где есть несколько камней, а порой - совершенно разных. Например, широкое кольцо, которое украшено множеством мелких алмазов.

Какой металл подходит для кольца

Ранее считалось, что такое кольцо обязательно должно быть из золота. Однако сейчас никаких ограничений нет, поэтому для помолвки можно выбирать обычное золото или белое. Также - платину, серебро.

Современные ювелиры часто предлагают комбинацию из нескольких металлов - белого и красного золота, например. Такое кольцо будет отлично сочетаться потом с обручальным.