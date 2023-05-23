Як правильно вибрати хороше та бюджетне авто: експерт поділився порадами

Досвідчені автомобілісти знають, на що варто звертати увагу під час вибору якісного й недорогого авто. Проте для новачків у цій справі задача може бути непростою. До того ж виробники та продавці можуть вдаватися до обманів, аби отримати ваші гроші.
Як не натрапити на "гачок", але стати власником хорошої машини, розповів для читачів Styler автоексперт і власник студії підбору авто Максим Іванцов.
За словами експерта, критерії у виборі авто відрізняються залежно від того, чи купуєте ви транспорт в офіційному дилерському салоні, чи через перекупників.
Якщо це так званий "офіціал", то основні критерії такі:
Якщо це машина після американського страхового аукціону, то також обов'язковим є етап оцінки автомобіля з тамтешніх баз даних (CarFax) та оцінка ступеня пошкоджень автомобіля по наявних фотографіях.
Якщо авто імпортували з Європи, тоді необхідно перевірити ще й підтвердження оригінальності пробігу, адже його часто корегують в сторону зменшення при імпорті в Україну.
Технічну сторону огляду автомобіля краще віддати фахівцю на СТО (фото: Freepik)
Під час тест-драйву або огляду авто потенційному покупцеві потрібно перевірити:
"На жаль, вторинний ринок України часто пропонує такі варіанти, коли якість авто не відповідає його ціні. Або несе значні ризики вже в найближчому майбутньому одразу ж після купівлі такого автомобіля", - каже Максим.
А от ті екземпляри, які представляють "золотий баланс" ціни та якості, продаються достатньо швидко.
За словами фахівця, бувають і випадки, коли машини виставляють за меншою ціною, ніж фактична якість автомобіля.
"Такі випадки хоч й поодинокі, але такі автівки одразу ж викуповуються перекупниками. Вони моніторять ринок максимально щільно та оперативно. Буває, що минуло лише пів години після публікації оголошення, а авто вже продане", - пояснює Іванцов.
У цьому запитанні відповідь залежить від бюджету та цілей власника на машину.
З точки зору мінімізації ризиків і захищеності покупця, звісно, нове авто є найкращим варіантом.
А задля максимального збереження грошей найвигідніший варіант - знайти вживане авто належної якості.
А от про купівлю машини з-за кордону експерт висловлюється не зовсім схвально.
"Купувати авто з-за кордону, якщо ми кажемо про пересічного автовласника, немає сенсу, адже ніде у світі немає таких цін на машини, які б дозволили після доставки, винагороди посередників й митного очищення в Україні запропонувати більш вигідну ціну ніж та, що є на машини однакової якості офіційного походження", - каже він.
Експерт не радить купувати авто за кордоном, адже загальна сума не буде меншою, ніж в Україні (фото: Freepik)
Тобто, ніякі іноземні пропозиції не здатні порушити мікроекономіку обраного ринку або ж зрушити в позитивний для покупця бік баланс "ціна/якість".
Основними напрямками шахрайства є:
"Важливо зауважити, що обман може бути й не зумисним. Власник або майданчик може просто не заглиблюватись у суть проблем автомобіля та банально не знати, що попередній власник приховав, продаючи це авто", - пояснює автоексперт.
Він також наголошує, що є бази знань і методи перевірок, якими користуються професійні продавці автомобілів з підтвердженою репутацією. Проте зробити це самостійно на вторинному ринку праці може бути ризиковано, якщо не маєте певного досвіду.
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