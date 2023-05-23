Как правильно выбрать хорошее и бюджетное авто: эксперт поделился советами

Опытные автомобилисты знают, на что следует обращать внимание при выборе качественного и недорогого авто, однако для новичков в этом деле задача может быть непростой. К тому же производители и продавцы могут прибегать к обману, чтобы получить ваши деньги.
Как не попасть на "крючок" и стать владельцем хорошей машины, для читателей Styler рассказал автоэнтузиаст и владелец студии подбора авто Максим Иванцов.
По словам эксперта, эти факторы отличаются в зависимости от того, приобретаете ли вы авто в официальном дилерском салоне, или через перекупщиков.
Если это так называемый "официал", то основные критерии такие:
"Если это машина после американского страхового аукциона, то также обязателен этап оценки автомобиля из тамошних баз данных (CarFax) и оценка степени повреждений автомобиля по имеющимся фотографиям", - рассказывает Иванцов.
Если авто импортировали из Европы, то необходимо проверить еще и подтверждение оригинальности пробега, ведь его часто корректируют в сторону уменьшения при импорте в Украину.
Техническую сторону осмотра автомобиля лучше отдать специалисту на СТО (фото: Freepik)
Во время тест-драйва или осмотра авто потенциальному покупателю нужно проверить:
"К сожалению, вторичный рынок Украины часто предлагает такие варианты, когда качество авто не соответствует его цене. Или несет значительные риски уже в ближайшем будущем сразу после покупки такого автомобиля", - считает автомобилист.
А вот экземпляры, которые представляют "золотой баланс" цены и качества, продаются достаточно быстро.
По словам специалиста, бывают и случаи, когда машины выставляют по меньшей цене, чем фактическое качество автомобиля.
"Такие случаи хоть и единичны, но такие авто сразу же выкупаются перекупщиками. Они мониторят рынок максимально плотно и оперативно. Бывает, что прошло всего полчаса после публикации объявления, а авто уже продано", - объясняет Иванцов.
В этом вопросе ответ зависит от бюджета и целей владельца на машину.
С точки зрения минимизации рисков и защищенности покупателя, конечно, новый автомобиль является лучшим вариантом.
А для максимальной сохранности денег самый выгодный вариант - найти подержанное авто должного качества.
А вот о покупке машины из-за границы эксперт высказывается не совсем одобрительно.
"Покупать авто из-за границы, если мы говорим о рядовом автовладельце, нет смысла, ведь нигде в мире нет таких цен на машины, которые позволили бы после доставки, вознаграждения посредников и таможенной очистки в Украине предложить более выгодную цену чем та, что есть на машины одинакового качества официального происхождения", - говорит он.
Эксперт не советует покупать авто за границей, ведь общая сумма не будет меньше, чем в Украине (фото: Freepik)
То есть, никакие иностранные предложения не способны нарушить микроэкономику выбранного рынка или сместить в положительную для покупателя сторону баланс "цена/качество".
Основными направлениями мошенничества являются:
"Важно заметить, что обман может быть и не преднамеренным. Владелец или площадка может просто не углубляться в суть проблем автомобиля и банально не знать, что предыдущий владелец скрыл, продавая этот автомобиль", - объясняет автомобилист.
Он также отмечает, что есть базы знаний и методы проверок, которыми пользуются профессиональные продавцы автомобилей с подтвержденной репутацией. Однако сделать это самостоятельно на вторичном рынке труда может быть рискованно, если у вас нет определенного опыта.
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