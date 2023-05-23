Як правильно вибрати хороше та бюджетне авто: експерт поділився порадами

Досвідчені автомобілісти знають, на що варто звертати увагу під час вибору якісного й недорогого авто. Проте для новачків у цій справі задача може бути непростою. До того ж виробники та продавці можуть вдаватися до обманів, аби отримати ваші гроші.

Як не натрапити на "гачок", але стати власником хорошої машини, розповів для читачів Styler автоексперт і власник студії підбору авто Максим Іванцов.

Які критерії у виборі машини є найважливішими

За словами експерта, критерії у виборі авто відрізняються залежно від того, чи купуєте ви транспорт в офіційному дилерському салоні, чи через перекупників.

Якщо це так званий "офіціал", то основні критерії такі:

безаварійна історія

відсутність підфарбувань по кузову, або ж їх невелика кількість і косметичний (без рихтування) характер

підтверджена сервісна історія обслуговування автомобіля

відсутність значних і критичних зауважень до технічного стану

Якщо це машина після американського страхового аукціону, то також обов'язковим є етап оцінки автомобіля з тамтешніх баз даних (CarFax) та оцінка ступеня пошкоджень автомобіля по наявних фотографіях.

Якщо авто імпортували з Європи, тоді необхідно перевірити ще й підтвердження оригінальності пробігу, адже його часто корегують в сторону зменшення при імпорті в Україну.

Технічну сторону огляду автомобіля краще віддати фахівцю на СТО (фото: Freepik)

Під час тест-драйву або огляду авто потенційному покупцеві потрібно перевірити:

чи немає заборони на відчуження авто

чи не перебуває воно в розшуку або під арештом

чи присутні видимі або приховані ознаки участі в ДТП

підтвердження оригінальності пробігу

технічний стан автомобіля краще робити на профільних СТО

Як не переплатити за авто

"На жаль, вторинний ринок України часто пропонує такі варіанти, коли якість авто не відповідає його ціні. Або несе значні ризики вже в найближчому майбутньому одразу ж після купівлі такого автомобіля", - каже Максим.

А от ті екземпляри, які представляють "золотий баланс" ціни та якості, продаються достатньо швидко.

За словами фахівця, бувають і випадки, коли машини виставляють за меншою ціною, ніж фактична якість автомобіля.

"Такі випадки хоч й поодинокі, але такі автівки одразу ж викуповуються перекупниками. Вони моніторять ринок максимально щільно та оперативно. Буває, що минуло лише пів години після публікації оголошення, а авто вже продане", - пояснює Іванцов.

Яке краще брати авто: з салону чи б/у

У цьому запитанні відповідь залежить від бюджету та цілей власника на машину.

З точки зору мінімізації ризиків і захищеності покупця, звісно, нове авто є найкращим варіантом.

А задля максимального збереження грошей найвигідніший варіант - знайти вживане авто належної якості.

А от про купівлю машини з-за кордону експерт висловлюється не зовсім схвально.

"Купувати авто з-за кордону, якщо ми кажемо про пересічного автовласника, немає сенсу, адже ніде у світі немає таких цін на машини, які б дозволили після доставки, винагороди посередників й митного очищення в Україні запропонувати більш вигідну ціну ніж та, що є на машини однакової якості офіційного походження", - каже він.

Експерт не радить купувати авто за кордоном, адже загальна сума не буде меншою, ніж в Україні (фото: Freepik)

Тобто, ніякі іноземні пропозиції не здатні порушити мікроекономіку обраного ринку або ж зрушити в позитивний для покупця бік баланс "ціна/якість".

Які шахрайські схеми існують на авторинку сьогодні

Основними напрямками шахрайства є:

корегування пробігу

неправдива презентація автомобіля (приховування інформації про ДТП, підфарбування, обслуговування, походження)

продаж автомобілів з серйозними технічними проблемами, вартість яких не відповідає ціні авто

"Важливо зауважити, що обман може бути й не зумисним. Власник або майданчик може просто не заглиблюватись у суть проблем автомобіля та банально не знати, що попередній власник приховав, продаючи це авто", - пояснює автоексперт.

Він також наголошує, що є бази знань і методи перевірок, якими користуються професійні продавці автомобілів з підтвердженою репутацією. Проте зробити це самостійно на вторинному ринку праці може бути ризиковано, якщо не маєте певного досвіду.