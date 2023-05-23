Как правильно выбрать хорошее и бюджетное авто: эксперт поделился советами

Опытные автомобилисты знают, на что следует обращать внимание при выборе качественного и недорогого авто, однако для новичков в этом деле задача может быть непростой. К тому же производители и продавцы могут прибегать к обману, чтобы получить ваши деньги.

Как не попасть на "крючок" и стать владельцем хорошей машины, для читателей Styler рассказал автоэнтузиаст и владелец студии подбора авто Максим Иванцов.

Какие критерии в выборе машины являются самыми важными

По словам эксперта, эти факторы отличаются в зависимости от того, приобретаете ли вы авто в официальном дилерском салоне, или через перекупщиков.

Если это так называемый "официал", то основные критерии такие:

безаварийная история

отсутствие подкрасок по кузову, или же их небольшое количество и косметический (без рихтовки) характер

подтвержденная сервисная история обслуживания автомобиля

отсутствие значительных и критических замечаний к техническому состоянию

"Если это машина после американского страхового аукциона, то также обязателен этап оценки автомобиля из тамошних баз данных (CarFax) и оценка степени повреждений автомобиля по имеющимся фотографиям", - рассказывает Иванцов.

Если авто импортировали из Европы, то необходимо проверить еще и подтверждение оригинальности пробега, ведь его часто корректируют в сторону уменьшения при импорте в Украину.

Техническую сторону осмотра автомобиля лучше отдать специалисту на СТО (фото: Freepik)

Во время тест-драйва или осмотра авто потенциальному покупателю нужно проверить:

нет ли запрета на отчуждение авто

не находится ли оно в розыске или под арестом

присутствуют ли видимые или скрытые признаки участия в ДТП

подтверждение оригинальности пробега

техническое состояние автомобиля лучше делать на профильных СТО

Как не переплатить за авто

"К сожалению, вторичный рынок Украины часто предлагает такие варианты, когда качество авто не соответствует его цене. Или несет значительные риски уже в ближайшем будущем сразу после покупки такого автомобиля", - считает автомобилист.

А вот экземпляры, которые представляют "золотой баланс" цены и качества, продаются достаточно быстро.

По словам специалиста, бывают и случаи, когда машины выставляют по меньшей цене, чем фактическое качество автомобиля.

"Такие случаи хоть и единичны, но такие авто сразу же выкупаются перекупщиками. Они мониторят рынок максимально плотно и оперативно. Бывает, что прошло всего полчаса после публикации объявления, а авто уже продано", - объясняет Иванцов.

Как лучше брать авто: из салона или б/у

В этом вопросе ответ зависит от бюджета и целей владельца на машину.

С точки зрения минимизации рисков и защищенности покупателя, конечно, новый автомобиль является лучшим вариантом.

А для максимальной сохранности денег самый выгодный вариант - найти подержанное авто должного качества.

А вот о покупке машины из-за границы эксперт высказывается не совсем одобрительно.

"Покупать авто из-за границы, если мы говорим о рядовом автовладельце, нет смысла, ведь нигде в мире нет таких цен на машины, которые позволили бы после доставки, вознаграждения посредников и таможенной очистки в Украине предложить более выгодную цену чем та, что есть на машины одинакового качества официального происхождения", - говорит он.

Эксперт не советует покупать авто за границей, ведь общая сумма не будет меньше, чем в Украине (фото: Freepik)

То есть, никакие иностранные предложения не способны нарушить микроэкономику выбранного рынка или сместить в положительную для покупателя сторону баланс "цена/качество".

Какие мошеннические схемы существуют на авторынке сегодня

Основными направлениями мошенничества являются:

корректировка пробега

неверная презентация автомобиля (скрытие информации о ДТП, подкраска, обслуживание, происхождение)

продажа автомобилей с серьезными техническими проблемами, стоимость которых не соответствует цене авто

"Важно заметить, что обман может быть и не преднамеренным. Владелец или площадка может просто не углубляться в суть проблем автомобиля и банально не знать, что предыдущий владелец скрыл, продавая этот автомобиль", - объясняет автомобилист.

Он также отмечает, что есть базы знаний и методы проверок, которыми пользуются профессиональные продавцы автомобилей с подтвержденной репутацией. Однако сделать это самостоятельно на вторичном рынке труда может быть рискованно, если у вас нет определенного опыта.