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Як правильно вибрати брючний костюм

Неділя 24 грудня 2023 16:51
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Як правильно вибрати брючний костюм Як вибрати брючний костюм (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Брючні костюми досить часто стають основою для гардеробу ділових жінок, оскільки це зручно, елегантно та універсально. Проте і в повсякденному житті костюми також є популярними.

А ось про те, як вибрати брючний костюм, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посилання на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як вибирати брючний костюм

Насправді брючний костюм можна сміливо вважати базовою річчю у гардеробі, оскільки з ним можна поєднати багато інших речей, аксесуарів та деталей.

Костюми можуть бути як у пастельних і класичних кольорах, так і в яскравих, які також можна поєднувати з іншим базовим одягом.

Це універсальний сет, який можна носи з усім взуттям яке є в гардеробі.

Його можна доповнювати футболками, сорочками, светрами, топом, майкою, боді, тобто, майже абсолютно з будь-чим що також знайдеться у вашій шафі.

Але звертайте увагу на те, як саме виглядає ваш образ з тією чи іншою базою, бо не завжди класика є доречною.

Обираючи костюм рекомендую обрати піджак, який гарно тримає форму.

Як правильно вибрати брючний костюмЯк правильно вибрати брючний костюм

Як вибрати брючний костюм (фото: Freepik)

Звертайте увагу на ширину рукава та довжину, бо якщо ви маєте бажання одягти більш теплий перший шар, ви можете просто не влізти у піджак або створити ефект "сніговика", що вже виглядає не стильно і не акуратно.

Штани мають бути гарної, зручної посадки. Універсальна модель для штанів - класичний варіант прямого крою з високою посадкою та петлями для паска.

Брючний костюм - це не просто чудовий сет, який можна носити разом, а ще його можна носити окремо, залежно від погоди та обставин. Ця покупка точно буде інвестицією у ваш гардероб на довгі роки.

Обираючи костюм можна звернутись за допомогою до нестандартних моделей піджака.

А за це відповідають:

  • цікавий крій
  • фурнітура
  • форма.

Такі варіанти підійдуть для прихильниць мінімалізму і тих хто гарно відчуває різні стилі та вміє створювати образи зі складними речами.

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