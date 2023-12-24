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Как правильно выбрать брючный костюм

Воскресенье 24 декабря 2023 16:51
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Как правильно выбрать брючный костюм Как выбрать брючный костюм (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Брючные костюмы зачастую становятся основой для гардероба деловых женщин, поскольку это удобно, элегантно и универсально. Однако и в повседневной жизни костюмы также популярны.

А вот о том, как выбрать брючный костюм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как выбирать брючный костюм

На самом деле брючный костюм можно смело считать базовой вещью в гардеробе, поскольку с ним можно соединить многие другие вещи, аксессуары и детали.

Костюмы могут быть как в пастельных и классических цветах, так и в ярких, которые также можно сочетать с другой базовой одеждой.

Это универсальный сет, который можно носить со всей обувью, которая есть в гардеробе.

Его можно дополнять футболками, рубашками, свитерами, топом, майкой, боди, то есть, почти абсолютно с чем-либо, что также найдется в вашем шкафу.

Но обращайте внимание на то, как именно выглядит ваш образ с той или иной базой, потому что не всегда классика уместна.

Выбирая костюм рекомендую выбрать пиджак, который хорошо держит форму.

Как правильно выбрать брючный костюмКак правильно выбрать брючный костюм

Как выбрать брючный костюм (фото: Freepik)

Обращайте внимание на ширину рукава и длину, потому что если вы хотите одеть более теплый первый слой, вы можете просто не влезть в пиджак или создать эффект "снеговика", который уже выглядит не стильно и не аккуратно.

Брюки должны быть хорошей, удобной для посадки. Универсальная модель для штанов - классический вариант прямого кроя с высокой посадкой и петлями для ремня.

Брючный костюм - это не просто отличный сет, который можно носить вместе, а еще его можно носить отдельно, в зависимости от погоды и обстоятельств. Эта покупка будет точно инвестицией в ваш гардероб на долгие годы.

Выбирая костюм можно обратиться за помощью к нестандартным моделям пиджака.

А за это отвечают:

  • интересный крой
  • фурнитура
  • форма.

Такие варианты подойдут для поклонниц минимализма и тех, кто хорошо чувствует разные стили и умеет создавать образы со сложными вещами.

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