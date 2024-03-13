Як правильно варити сочевицю: ці секрети ви точно не знали

Скільки варити сочевицю

Зелену сочевицю варять протягом 25-30 хвилин до готовності.

Коричневу сочевицю варять 30-40 хвилин до готовності.

Червону сочевицю у каструлі варять 15-20 хвилин.

Як варити сочевицю на гарнір

Це спосіб відварювання сочевиці без замочування. Вам потрібно буде: 1 склянка сочевиці червоної, 2 склянки води, 0,5-1 ч. ложка солі.

Щоб смачно зварити сочевицю в каструлі на плиті, причому будь-яку, червону, зелену, чорну або коричневу, необхідно знати послідовність її приготування (відмінність між різними сортами сочевиці буде – час її варіння у хвилинах):

Відміряємо необхідну кількість сочевиці для варіння та перебираємо її вручну, щоб позбавитися від дрібного сміття, якщо воно є.

Висипаємо сочевицю в друшляк або сито та ретельно промиваємо холодною водою.

Заливаємо в каструлю холодну воду в пропорції: 2 склянки води на 1 склянку сочевиці, ставимо каструлю на вогонь та доводимо до кипіння (також можна відразу засипати промиту сочевицю на початку варіння, але краще додавати сочевицю в киплячу воду).

Після закипання води додаємо сочевицю, чекаємо, поки вода в каструлі повторно закипить та зменшуємо вогонь так, щоб вода несильно кипіла.

Варимо сочевицю протягом 15-20 хвилин (вище зазначено, скільки варити сочевицю різних сортів), причому каструлю частково накриваємо кришкою (повністю не закриваємо), ближче до кінця приготування частіше пробуємо сочевицю на смак, оскільки її легко можна переварити.

За 5 хвилин до закінчення варіння сочевиці додаємо сіль (в середньому 0,5-1 чайна ложка без гірки на 1 склянку сочевиці).

Щойно сочевиця зварилася, знімаємо каструлю з вогню та подаємо сочевицю до столу.

Маленький секрет: щоб сочевиця була приємнішою на смак, додайте під час варіння приправи. Наприклад, розмарин, лавровий лист, шавлію, перець, соєвий соус. Часто після закипання у воду додають одну столову ложку оливкової олії.

Важливі правила готування сочевиці

Сочевицю змішують з водою при варінні у співвідношенні 1 склянка сочевиці на 1,5-2 склянки води.

Залежно від обраного сорту, сочевиця може збільшитися в обсязі при варінні до 3 разів.

Перед варінням, на відміну від багатьох бобових, сочевицю можна не замочувати, достатньо її промити. Не потрібно її замочувати й перед приготування супу.

Солити сочевицю потрібно за 5 хвилин до закінчення варіння.

При розрахунку порцій, користуйтеся простою формулою: від 60 до 80 г сухої сочевиці на 1 порцію.