Как правильно варить чечевицу: эти секреты вы точно не знали

Сколько варить чечевицу

Зеленую чечевицу варят в течение 25-30 минут до готовности.

Коричневую чечевицу варят 30-40 минут до готовности.

Красную чечевицу в кастрюле варят 15-20 минут.

Как варить чечевицу на гарнир

Это способ отваривания чечевицы без замачивания. Вам нужно будет: 1 стакан чечевицы красной, 2 стакана воды, 0,5-1 ч. ложка соли.

Чтобы вкусно сварить чечевицу в кастрюле на плите, причем любую, красную, зеленую, черную или коричневую, необходимо знать последовательность ее приготовления (разница между разными сортами чечевицы будет – время ее варки в минутах):

Отмеряем необходимое количество чечевицы для варки и перебираем ее вручную, чтобы избавиться от мелкого мусора, если он есть.

Высыпаем чечевицу в дуршлаг или сито и тщательно промываем холодной водой.

Заливаем в кастрюлю холодную воду в пропорции: 2 стакана воды на 1 стакан чечевицы, ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения (также можно сразу засыпать промытую чечевицу в начале варки, но лучше добавлять чечевицу в кипящую воду).

После закипания воды добавляем чечевицу, ждем, пока вода в кастрюле повторно закипит и убавляем огонь так, чтобы вода несильно кипела.

Варим чечевицу в течение 15-20 минут (выше указано, сколько варить чечевицу разных сортов), причем кастрюлю частично накрываем крышкой (полностью не закрываем), ближе к концу приготовления чаще пробуем чечевицу по вкусу, поскольку ее легко можно переварить.

За 5 минут до окончания варки чечевицы добавляем соль (в среднем 0,5-1 чайная ложка без горки на 1 стакан чечевицы).

Как только чечевица сварилась, снимаем кастрюлю с огня и подаем чечевицу к столу.

Маленький секрет: чтобы чечевица была приятнее по вкусу, добавьте во время варки приправы. Например, розмарин, лавровый лист, шалфей, перец, соевый соус. Часто после закипания в воду добавляют одну столовую ложку оливкового масла.

Важные правила приготовления чечевицы

Чечевицу смешивают с водой при варке в соотношении 1 стакан чечевицы на 1,5-2 стакана воды.

В зависимости от выбранного сорта чечевица может увеличиться в объеме при варке до 3 раз.

Перед варкой, в отличие от многих бобовых, чечевицу можно не замачивать, достаточно ее промыть. Не нужно ее замачивать и перед приготовлением супа.

Солить чечевицу нужно за 5 минут до окончания варки.

При расчете порций пользуйтесь простой формулой: от 60 до 80 г сухой чечевицы на 1 порцию.