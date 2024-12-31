Как правильно держать бокал с вином, чтобы вкус был идеальным

Вино - изысканный напиток, который выбирают для праздников и торжественных моментов. Однако не только качество вина производит впечатление - оказывается, на вкус вина может влиять то, как держать бокалы с напитком.

Об этом рассказал винный эксперт и шеф-сомелье винного магазина "goodwine", Роман Ремеев, в интервью РБК-Украина.

Как бокал меняет вкус вина

Считается, что употребление вина, как и еды, имеет определенный этикет - который определяет форму бокалов и как их правильно держать.

Впрочем, по словам эксперта, такие рекомендации обусловлены скорее не этикетом, а практичностью. Например, если ножка бокала будет короткой, бокал, скорее всего, будут держать за основную часть.

Тогда температура тела приведет к нагреву вина. Особенно, если бокал постоянно держат в руках в течение ужина. Также, если держать бокал таким способом, на стекле остаются отпечатки от пальцев - что будет не слишком эстетично.

Как не следует держать бокалы с вином (скриншот / РБК-Украина)

Кроме этого, если держать бокал за стекло, сложнее раскрутить его, чтобы обеспечить надлежащую аэрацию. Поэтому в этом случае вино не будет отдавать весь аромат.

Как правильно держать бокал с вином

По словам эксперта, чтобы раскрыть вкус вина лучше, бокал с напитком нужно держать за ножку, а не за основную часть. Впрочем, хотя второй вариант является неправильным, большинство украинцев выбирают этот способ.

"Понимаю, что очень много людей хочет взять бокал так, потому что так удобнее", - отметил Роман. Однако, по его мнению, через некоторое время, если держать бокал за ножку, появится ощущение баланса.

Как правильно держать бокалы с вином (скриншот / РБК-Украина)

Кроме этого, так значительно легче аэрировать напиток. Как отметил Ремеев, хотя это не обязательно процедура, это поможет раскрыть вкус и аромат некоторого вина.

Отметим, что винный эксперт Роман Ремеев ранее в интервью РБК-Украина рассказал, как выбирать бокалы для вина.

Какой бокал приобрести для вина (скриншот / РБК-Украина)

В частности, он отметил, что лучшее решение - выбирать "универсальные" емкости. Такие бокалы достаточно большие, а по форме напоминают тюльпан.

А вот бокалы причудливой формы на удивление не идеальны. Как объясняет эксперт, такие бокалы следует использовать к определенной категории "сложных" дорогих вин; качественное недорогое вино может просто потерять аромат.