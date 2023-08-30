Як правильно та ввічливо листуватися онлайн: головні правила етикету

Коли дзвонити, а коли писати?

Сьогодні для того, щоб швидко зв'язатися з людиною, ми можемо користуватися трьома каналами: дзвінок, електронна пошта чи месенджери. Коли та який спосіб використовувати?

Якщо пишете на електронну пошту, зважайте, що в людини є один-два дні на відповідь. Сюди ви можете надіслати важливі документи, об'ємні файли тощо. З вашого листування на пошті неможливо видалити повідомлення, тому це гарантує безпеку листування.

Найчастіше ми віддаємо перевагу месенджерам, адже тут можна просто написати та чекати на відповідь, а ще побачити, коли ваш співрозмовник був у мережі. За правилами етикету, у месенджерах варто розв'язувати задачі протягом одного робочого дня. Таким чином доречними для листа годинами будуть з 08:00-09:00 до 18:00-19:00.

Ще одним надійним і швидким способом отримати інформацію є дзвінок. Сьогодні його сприймають фактично як зустріч тет-а-тет, тому краще буде заздалегідь домовитися про розмову. Якщо цього не вдалося зробити, то на початку діалогу перепросіть про можливі незручності та зайнятий час.

Головні правила етикету для онлайн-спілкування

Відеозустрічі краще призначати за реальної потреби, інакше вони забирають багато часу. У процесі обов'язково вмикайте камеру. Використовуйте різні способи спілкування для різної комунікації. Наприклад, у Facebook ви можете ділитися гумористичними відео, а в Telegram - суто по роботі. Створюйте чати для різних обговорень. Це дозволить не губитися в кількості повідомлень та легко знаходити потрібну інформацію. Долучайтеся до бесід "про загальне". Це так звана small talk - розмова не про роботу, а щось більш буденне. Підтримка таких діалогів робить колектив справді командою, а кожного співробітника - її частиною. До речі, це дозволить вам зрозуміти, в якому настрої ваш колега чи керівник сьогодні. Не забувайте про субординацію. Так, важливо бути приємним і ввічливим, але все-таки робочі стосунки варто зберігати та не переходити межі дозволеного.

Загалом вміння правильно листуватися онлайн є важливим фактором просування кар'єрними сходинками, тому не нехтуйте новими правилами цифрової епохи.