Как правильно и вежливо переписываться онлайн: главные правила этикета

Переписка онлайн в мессенджерах уже давно стала частью нашей жизни. Как и где бы то ни было в обществе, в социальных сетях также действуют свои нормы и правила. В частности, важно уметь вести обходительный диалог, который не будет дискомфортным для вашего собеседника. Особенно это касается официальных переписок или с людьми, которых вы лично не знаете.
Какие правил этикета следует соблюдать в переписках - читайте ниже в материале Styler.
Сегодня, чтобы быстро связаться с человеком, мы можем пользоваться тремя каналами: звонок, электронная почта или мессенджеры. Когда и как использовать?
Если пишете на электронную почту, учитывайте, что у человека есть один-два дня на ответ. Сюда можно отправить важные документы, объемные файлы и т. д. С вашей переписки на почте невозможно удалить сообщение, поэтому это гарантирует безопасность переписки.
Чаще всего мы предпочитаем мессенджеры, ведь здесь можно просто написать и ждать ответа, а еще увидеть, когда ваш собеседник был в сети. По правилам этикета, в мессенджерах следует решать задачи в течение одного рабочего дня. Таким образом, уместными для письма часами будут с 08:00-09:00 до 18:00-19:00.
Еще одним надежным и быстрым способом получить информацию является звонок. Сегодня его воспринимают фактически как встречу тет-а-тет, поэтому лучше будет заранее договориться о разговоре. Если этого не удалось сделать, то в начале диалога извинитесь о возможных неудобствах и занятом времени.
В общем умение правильно переписываться онлайн является важным фактором продвижения по карьерной лестнице, поэтому не пренебрегайте новыми правилами цифровой эпохи.
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