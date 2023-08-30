Как правильно и вежливо переписываться онлайн: главные правила этикета

Когда звонить, а когда писать?

Сегодня, чтобы быстро связаться с человеком, мы можем пользоваться тремя каналами: звонок, электронная почта или мессенджеры. Когда и как использовать?

Если пишете на электронную почту, учитывайте, что у человека есть один-два дня на ответ. Сюда можно отправить важные документы, объемные файлы и т. д. С вашей переписки на почте невозможно удалить сообщение, поэтому это гарантирует безопасность переписки.

Чаще всего мы предпочитаем мессенджеры, ведь здесь можно просто написать и ждать ответа, а еще увидеть, когда ваш собеседник был в сети. По правилам этикета, в мессенджерах следует решать задачи в течение одного рабочего дня. Таким образом, уместными для письма часами будут с 08:00-09:00 до 18:00-19:00.

Еще одним надежным и быстрым способом получить информацию является звонок. Сегодня его воспринимают фактически как встречу тет-а-тет, поэтому лучше будет заранее договориться о разговоре. Если этого не удалось сделать, то в начале диалога извинитесь о возможных неудобствах и занятом времени.

Главные правила этикета для онлайн-общения

Видеовстречи лучше назначать при реальной потребности, иначе они отнимают много времени. В процессе обязательно включайте камеру. Используйте разные способы общения для разной коммуникации. Например, в Facebook вы можете делиться юмористическими видео, а в Telegram - сугубо по работе. Создавайте чаты для разных обсуждений. Это позволит не теряться в количестве сообщений и легко находить нужную информацию. Присоединяйтесь к беседам "об общем". Это так называемая small talk - разговор не о работе, а о нечто более обыденном. Поддержка таких диалогов делает коллектив действительно командой, а каждого сотрудника - ее частью. Кстати, это позволит вам понять, в каком настроении ваш коллега или руководитель сегодня. Не забывайте о субординации. Да, важно быть приятным и вежливым, но все же рабочие отношения следует сохранять и не переходить за пределы дозволенного.

В общем умение правильно переписываться онлайн является важным фактором продвижения по карьерной лестнице, поэтому не пренебрегайте новыми правилами цифровой эпохи.