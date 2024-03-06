Як правильно скласти запит до ChatGPT, щоб отримати найкращу відповідь: корисні поради

Додайте подробиці

Уявіть собі нейромережу як творчого фахівця. Як і у випадку з дизайнерами чи авторами, їй необхідне ясне та детальне технічне завдання для ефективної роботи. Чим більш детальну інформацію ви надасте, тим легше їй буде впоратися із завданням, і результат буде ближчим до ваших очікувань.

При запиті тексту, крім базової команди "напиши", ви можете уточнити стиль листа, визначити роль автора і вказати формат матеріалу. Також корисно розповісти кілька слів про тему, щоб дати нейромережі ясніше уявлення про контекст.

Для запиту зображення рекомендується вказувати не тільки об'єкт, а й його характеристики, ситуацію, оточення, де він перебуває, і навіть дію, яка виконується. Наприклад, замість "механік" можна запросити "молодий механік на СТО, який ремонтує автомобіль", уточнивши кольори та деталі.

Уникайте абстрактних понять та заперечень

Важко передбачити, як нейромережа інтерпретує абстрактні поняття, такі як "дружба", "краса" чи "життя через 1 000 років". Якщо ваша мета - просто провести експеримент та перевірити творчі можливості штучного інтелекту, то такі запити будуть відповідними.

Однак, якщо ви очікуєте отримати зображення або текст для конкретного практичного застосування, краще використовувати більш точні та чіткі терміни. Наприклад, замість "любов" можна написати "молода пара на побаченні в парку атракціонів", щоб отримати більш конкретний результат.

Також слід уникати запитів із негативними формулюваннями, оскільки нейромережа може не завжди правильно інтерпретувати слова "не", "без" або "крім", що може призвести до видачі небажаних результатів. Якщо це можливо, намагайтеся використовувати формулювання без заперечення.

Давайте джерела для натхнення

Нейромережі мають знання безлічі художніх стилів, особливостей письменників, художників, фотографів та інших творчих особистостей. Включивши в запит ім'я відомого культурного діяча, можна отримати цікавий і унікальний результат.

Важливо, що під час підготовки зображень чи текстів для комерційних цілей слід бути обережним, оскільки такі експерименти можуть призвести до можливих позовів за порушення авторських прав.

Використовуйте англійську мову, коли це можливо

Для створення текстів така порада не стане в нагоді, однак, у разі роботи з ілюстраціями, вона може виявитися корисною. Нейромережі здебільшого навчаються англійською, і хоча вони можуть потім освоїти інші мови, починати краще з англійських запитів. Це підвищує точність результатів.

У разі обмежених знань англійської мови, корисно використовувати машинні перекладачі, оскільки вони краще сприймають контекст і здатні точніше підібрати слова.

Встановлюйте рамки

Якщо ви знаєте, які параметри проекту вам потрібні, повідомте про це нейромережі. Вкажіть ліміт символів для текстів або визначте рівень стилізації, співвідношення сторін, роздільну здатність або вагу (значимість) конкретних слів у вашому запиті для ілюстрацій. Останній параметр допоможе виділити ключові акценти.

Показуйте приклади

Якщо у вас вже є тексти або ілюстрації, що відповідають стилю та формату, надайте їх штучному інтелекту. Це допоможе йому краще зрозуміти, які саме вимоги ви пред'являєте, і створити гарний контент.

Необхідно лише поділитися посиланням, так що перед цим переконайтеся, що контент доступний. У деяких системах штучного інтелекту, що генерують зображення, цей етап може бути заключним, у той час як в інших доцільно у запиті вказати, що контент за посиланням призначений для використання в якості прикладу.