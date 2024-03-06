Как правильно составить запрос к ChatGPT, чтобы получить самый лучший ответ: полезные советы

Добавляйте подробности

Представьте себе нейросеть как творческого профессионала. Как и в случае с дизайнерами или авторами, ей необходимо ясное и детальное техническое задание для эффективной работы. Чем более подробную информацию вы предоставите, тем легче ей будет справиться с задачей, и результат будет ближе к вашим ожиданиям.

При запросе текста, помимо базовой команды "напиши", вы можете уточнить стиль письма, определить роль автора и указать формат материала. Также полезно рассказать несколько слов о теме, чтобы дать нейросети более ясное представление о контексте.

Для запроса изображения рекомендуется указывать не только объект, но и его характеристики, ситуацию, окружение, в котором он находится, а также действие, которое выполняется. Например, вместо "механик" можно запросить "молодой механик на СТО, который ремонтирует автомобиль", уточнив предпочтительные цвета и детали.

Избегайте абстрактных понятий и отрицаний

Трудно предугадать, как нейросеть интерпретирует абстрактные понятия, такие как "дружба", "красота" или "жизнь через 1 000 лет". Если ваша цель - просто провести эксперимент и проверить творческие возможности искусственного интеллекта, то такие запросы будут подходящими.

Однако, если вы ожидаете получить изображение или текст для конкретного практического применения, лучше использовать более точные и четкие термины. Например, вместо "любовь" можно написать "молодая пара на свидании в парке аттракционов", чтобы получить более конкретный результат.

Также следует избегать запросов с отрицательными формулировками, поскольку нейросеть может не всегда правильно интерпретировать слова "не", "без" или "кроме", что может привести к выдаче нежелательных результатов. Если это возможно, старайтесь использовать формулировки без отрицания.

Давайте источники для вдохновения

Нейросети обладают знанием множества художественных стилей, особенностей писателей, художников, фотографов и прочих творческих личностей. Включив в запрос имя известного культурного деятеля, можно получить увлекательный и уникальный результат.

Важно отметить, что при подготовке изображений или текстов для коммерческих целей следует быть осторожным, поскольку такие эксперименты могут привести к возможным искам за нарушение авторских прав.

Используйте английский язык, когда это возможно

Для создания текстов такой совет не пригодится, однако, в случае работы с иллюстрациями, он может оказаться полезным. Нейросети в основном обучаются на английском, и хотя они могут затем освоить другие языки, начинать лучше с английских запросов. Это повышает точность результатов.

В случае ограниченных знаний английского языка, полезно использовать машинные переводчики, так как они лучше воспринимают контекст и способны точнее подобрать слова.

Устанавливайте рамки

Если вы точно знаете, какие параметры проекта вам нужны, сообщите об этом нейросети. Укажите лимит символов для текстов или определите для иллюстраций уровень стилизации, соотношение сторон, разрешение или вес (значимость) конкретных слов в вашем запросе. Последний параметр поможет выделить ключевые акценты.

Показывайте примеры

Если у вас уже имеются тексты или иллюстрации, соответствующие стилю и формату, предоставьте их искусственному интеллекту. Это поможет ему лучше понять, какие именно требования вы предъявляете, и создать соответствующий красивый контент.

Необходимо всего лишь поделиться ссылкой, так что перед этим убедитесь, что контент доступен. В некоторых системах искусственного интеллекта, генерирующих изображения, этот этап может быть заключительным, в то время как в других целесообразно в запросе указать, что контент по ссылке предназначен для использования в качестве примера.