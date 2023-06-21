Як правильно створювати фінансову "подушку", щоб завжди бути при грошах: поради від фінансиста

Розрахуйте свій мінімум

Порахуйте, яка сума вам потрібна на місяць для базового життя. Суто для таких потреб, як оренда, комунальні послуги, їжа, здоров'я, інтернет, зв'язок тощо.

"Фінансова подушка - це в ідеалі шість таких базових місячних доходів. Наприклад вам, щоб вижити треба 10 000 гривень, отже, мета - це резерв 60 000 гривень", - пише експерт.

Знайдіть скарбничку

Нею може стати, що завгодно: банківська картка, керамічна банка у вигляді тваринки, конверт тощо. Вона потрібна для того, аби ви не використовували гроші, які накопичуєте.

Відкладайте гроші з заробітку

Відкладайте 10% від будь-якого доходу. Робіть це усвідомлено та фіксуйте, що певну частину ви вже заощадили. З часом сума "подушки" буде зростати, і ви вже матимете певні збереження.

Намагайтеся підвищувати відсоток

Прагніть кожного місяця підвищити відсоток заощаджень. У червні - 10%, у липні - 11%, у серпні - 12%. Таким чином ви будете думати, як більше заробити так, щоб рівень життя після заощаджень був комфортним.

Відкладати можна навіть найменші суми для того, щоб прищепити собі таку звичку (фото: flickr.com)

Відкласти - першим ділом

Коли ви отримали заробітну плату, найперше, що потрібно зробити, - це відкласти певну її частину на себе. Не потрібно відразу платити за рахунки, поповнювати кредитну картку чи віддавати борги. Відкладіть, і тоді головна фінансова справа місяця буде закритою.

Не витрачайте

Йдеться саме про ті гроші, які ви вже відклали. Погодьтеся, що якщо постійно використовувати свою фінансову "подушку", то сенсу з неї буде небагато. До речі, саме для цього потрібно заводити окремий ресурс для зберігання заощаджених грошей.

Фіксуйте свої досягнення

Можете у блокноті завести сторінку, де писатимете коли та скільки ви відклали. А якщо користуєтеся мобільним застосунком для обліку фінансів, робіть це там. Така система чудово працює для заохочення себе продовжувати почате та збільшувати відсоток заощаджень.