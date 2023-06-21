Как правильно создавать финансовую "подушку", чтобы всегда быть при деньгах: советы от финансиста

Рассчитайте свой минимум

Посчитайте, какая сумма вам нужна в месяц для базовой жизни. Исключительно для таких нужд, как аренда, коммунальные услуги, еда, здоровье, интернет, связь и т.д.

"Финансовая подушка - это в идеале шесть таких базовых месячных доходов. Например, вам, чтобы выжить, нужно 10 000 гривен, следовательно, цель - это резерв 60 000 гривен", - пишет эксперт.

Найдите копилку

Ею может стать что угодно: банковская карточка, керамическая банка в виде животного, конверт и т.д. Она нужна для того, чтобы вы не использовали накапливаемые деньги.

Откладывайте деньги с заработка

Откладывайте 10% от любого дохода. Делайте это осознанно и фиксируйте, что определенную часть вы сэкономили. Со временем сумма "подушки" будет расти, и вы уже получите определенные сбережения.

Старайтесь повышать процент

Старайтесь каждый месяц повысить процент сбережений. В июне - 10%, в июле - 11%, в августе - 12%. Таким образом вы будете думать, как больше заработать так, чтобы уровень жизни после сбережений был комфортным.

Откладывать можно даже самые маленькие суммы для того, чтобы привить себе такую привычку (фото: flickr.com)

Отложить - первым делом

Когда вы получили заработную плату, первое, что нужно сделать - это отложить определенную ее часть на себя. Не нужно сразу платить за счета, пополнять кредитную карту или отдавать долги. Отложите, и тогда главное финансовое дело месяца будет закрытым.

Не тратьте

Речь идет именно о тех деньгах, которые вы уже отложили. Согласитесь, что если постоянно использовать свою финансовую "подушку", то смысла из нее будет немного. Кстати, именно для этого нужно заводить отдельный ресурс для хранения сэкономленных денег.

Фиксируйте свои достижения

Можете в блокноте завести страницу, где будете писать когда и сколько вы отложили. А если пользуетесь мобильным приложением для учета финансов, делайте это там. Такая система отлично работает для поощрения себя продолжать начатое и увеличивать процент сбережений.