Як правильно ставити цілі на 2024 рік, щоб досягти їх: поради фінансиста

Як досягти цілей у 2024 році

"Напевно, ви вже не раз подумали про те, яким для вас буде наступний рік. А хочете, щоб він був наповнений радістю й достатком? Ставте великі цілі. Чим більша мета, тим менше факторів можуть на неї вплинути. Якщо у вас є вибір - поставити невелику реалістичну ціль або величезну нереалістичну, вибирайте другий варіант", - радить фінансист.

Вона рекомендує уявити одну маленьку ціль. Як тільки між нею і вами з'явиться проблема, вона відразу перекриє собою ціль. Щоб не бачити проблему, потрібно буде знайти нову ціль.

"Звичайно, між вами колись виникне така ж проблема, і доведеться шукати ціль ще раз. І так по колу. А тепер уявіть, що маєте дуже велику мету. Проблема не може затулити її - ви чітко знатимете, що робите і чого хочете", - пояснює Рудевіч.

Друга причина, через яку потрібно ставити великі цілі: вони розширюють можливості.

"Чим більше потенційної вигоди принесе ціль, тим більший інтерес до неї. А це означає, що ви знайомитиметеся з новими людьми, відкриватимете для себе нові ринки і шукатимете шляхи виконання своїх бажань", - говорить фінансист.

Вона наводить приклад, що засновник CNN Тед Тернер ще з дитинства запам'ятав важливе правило від батька: "Став перед собою цілі, які неможливо виконати за все життя". Тоді він вирішив створити найбільшу у світі телекомпанію, адже "хоч би якими були проблеми, вони виявляться дрібними щодо цієї мети".

"Правильно поставити цілі - перший крок до успіху. Наступний - розбити досягнення цілі на невеликі реалістичні кроки, які складуться в цілком практичний і дієвий план дій", - каже Рудевіч.

Точно так само все працює і з фінансовими цілями. Експерти можуть допомогти вам розробити ваш план і підібрати максимально ефективні фінансові інструменти.

"В цьому і запорука успіху - в грандіозній цілі і правильно підібраній тактиці. Головне дозволити собі бажати більшого та не погоджуватися на менше", - додає Фінансист.