Як правильно розігріти машину в мороз: кращі поради для водіїв

Як правильно розігрівати машину в мороз

Прогрівати двигун авто потрібно не тільки в морозну погоду, але і в теплу теж. Щоб прогріти двигун перед запуском в мороз, потрібно дотримуватися таких правил:

перед запуском розігрійте акумулятор - досить кілька разів моргнути фарами, бажано - дальнім світлом;

зачекайте кілька секунд після включення запалювання. Це для того, щоб бензонасос прокачав паливо у двигун автомобіля;

після цього увімкніть світло, а також обігрів у машині, щоб двигун швидше прогрівся.

Додамо, що перед запуском двигуна також важливо вимкнули всі пристрої, які можуть споживати електроенергію: радіо, кондиціонер та підігрів сидінь.Це допоможе зберегти енергію акумулятора і полегшить старт двигуна.

Якщо у вас механічна КПП, то спочатку натисніть педаль зчеплення, а тільки потім повертайте ключ.

Такі маніпуляції з машиною варто робити перед кожним виїздом взимку.

Скільки часу розігрівати машину

Взимку прогрівати двигун необхідно щонайменше 10-15 хвилин. Тільки після цього можна їхати, але при цьому кілька хвилин потрібно їхати плавно і потроху розгазовувати двигун.

Також важливо пам'ятати, що краще відкласти поїздку у сильні морози, особливо коли температура на вулиці нижче -30°C. Все тому, що на такому сильному холоді двигун швидко остигає і його системи можуть замерзнути.

До того ж на морозі олія густіє і втрачає свої мастильні якості. А це може сильно нашкодити двигуну та коробці передач.

Окрім того, часто водії не прогрівають авто та відразу їдуть. Це велика помилка, через яку потім може зламати двигун.

Також важливо пам’ятати, що перед пуском двигуна при замерзлому вітровому склі необхідно відключити двірники, які примерзли. В іншому випадку вони зламаються.

Не рекомендується також використовувати двірники одразу після того, як на лобовому склі стали з’являтися перші невеликі відталі ділянки. Гумки склоочисників безсилі проти льоду, що залишився на склі.