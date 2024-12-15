Як правильно прибирати на кухні: що робити щодня, щотижня та раз на місяць

Кухня - це серце кожного дому, і її чистота безпосередньо впливає на наше здоров’я, настрій та комфорт. Чіткий план із завданнями на щодень, тиждень і місяць допоможе організувати процес максимально ефективно.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як здійснювати регулярне прибирання на кухне, яке не лише полегшує збереження порядку, але й створює затишну атмосферу.
Щоденні завдання на кухні допомагають зберегти її акуратний вигляд і чистоту. Навіть невеликий хаос може швидко перерости у проблему, тому важливо регулярно виконувати прості дії:
Раз на тиждень варто приділити час більш ретельному очищенню кухні, яке охоплює зони, що не потребують щоденної уваги. Це допоможе уникнути накопичення бруду та жирів, які важко видаляти.
Щомісячне прибирання включає завдання, які потребують більше часу та зусиль, але значно покращують стан кухні. Це ідеальний час для очищення важкодоступних місць та оновлення організації простору.
Раніше ми писали, де у квартирі найбільше небезпечних бактерій.
Читайте також, які 7 засобів допоможуть легко позбутися брудного жиру на кухні.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Lifehacker, Apartment Therapy, Sante Plus.