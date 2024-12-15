Як правильно прибирати на кухні: що робити щодня, щотижня та раз на місяць

Щоденне прибирання

Щоденні завдання на кухні допомагають зберегти її акуратний вигляд і чистоту. Навіть невеликий хаос може швидко перерости у проблему, тому важливо регулярно виконувати прості дії:

Мийте посуд одразу після використання. Забруднений посуд накопичується, займає місце і створює враження безладу.

Протирайте стільниці та плиту після кожного приготування їжі. Це дозволяє уникнути стійких плям і жирових забруднень.

Чистіть раковину наприкінці дня. Видаляйте залишки їжі та протирайте поверхню мильним розчином.

Виносьте сміття щовечора. Це допомагає запобігти появі неприємного запаху.

Протирайте підлогу у разі забруднень. Навіть невеликі розлиті рідини чи крихти можуть створювати дискомфорт.

Міняйте кухонні рушники раз на 1-2 дні. Вологі тканини є ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Розкладайте всі предмети на свої місця. Це економить час і зберігає порядок.

Очищуйте губки для миття посуду. Регулярне промивання дозволяє уникнути неприємних запахів.

Щоденне прибирання - це необхідна кухонна справа (фото: Freepik.com)

Щотижневе прибирання: глибше очищення кухні

Раз на тиждень варто приділити час більш ретельному очищенню кухні, яке охоплює зони, що не потребують щоденної уваги. Це допоможе уникнути накопичення бруду та жирів, які важко видаляти.

Протирайте фасади шафок і витяжки. Ці поверхні накопичують жир і пил, тому потребують очищення.

Чистіть холодильник. Видаляйте продукти з вичерпаним терміном придатності та протирайте полиці.

Очищуйте мікрохвильову піч. Видаляйте залишки їжі з внутрішніх поверхонь, використовуючи м’який засіб.

Чистіть ручки дверцят і вимикачі. Це місця, де збирається найбільше бактерій і забруднень.

Мийте підлогу ретельно. Використовуйте дезінфікуючий засіб для кращого результату.

Організовуйте шафки. Розкладіть продукти та приправи, щоб вони були зручними у використанні.

Чистіть дрібну побутову техніку. Кавоварка, блендер чи чайник також потребують догляду.

Мийте відро для сміття. Це дозволяє уникнути неприємних запахів і бактерій.

Щотижневі та щомісячні прибирання - нелегкий, але необхідний процес (фото: Freepik.com)

Щомісячне прибирання: генеральне очищення кухні

Щомісячне прибирання включає завдання, які потребують більше часу та зусиль, але значно покращують стан кухні. Це ідеальний час для очищення важкодоступних місць та оновлення організації простору.