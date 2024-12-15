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Как правильно убирать на кухне: что делать ежедневно, еженедельно и раз в месяц

Как часто надо убирать на кухне (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Кухня - это сердце каждого дома, и ее чистота напрямую влияет на наше здоровье, настроение и комфорт. Четкий план с задачами на каждый день, неделю и месяц поможет организовать процесс максимально эффективно.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как осуществлять регулярную уборку на кухне, которая не только облегчает сохранение порядка, но и создает уютную атмосферу.

Ежедневная уборка

Ежедневные задачи на кухне помогают сохранить ее аккуратный вид и чистоту. Даже небольшой хаос может быстро перерасти в проблему, поэтому важно регулярно выполнять простые действия:

  • Мойте посуду сразу после использования. Загрязненная посуда накапливается, занимает место и создает впечатление беспорядка.
  • Протирайте столешницы и плиту после каждого приготовления пищи. Это позволяет избежать стойких пятен и жировых загрязнений.
  • Чистите раковину в конце дня. Удаляйте остатки пищи и протирайте поверхность мыльным раствором.
  • Выносите мусор каждый вечер. Это помогает предотвратить появление неприятного запаха.
  • Протирайте пол в случае загрязнений. Даже небольшие разлитые жидкости или крошки могут создавать дискомфорт.
  • Меняйте кухонные полотенца раз в 1-2 дня. Влажные ткани являются идеальной средой для размножения бактерий.
  • Раскладывайте все предметы на свои места. Это экономит время и сохраняет порядок.
  • Очищайте губки для мытья посуды. Регулярное промывание позволяет избежать неприятных запахов.

Ежедневная уборка - это необходимое кухонное дело (фото: Freepik.com)

Еженедельная уборка: более глубокая очистка кухни

Раз в неделю стоит уделить время более тщательной очистке кухни, которая охватывает зоны, не требующие ежедневного внимания. Это поможет избежать накопления грязи и жиров, которые трудно удалять.

  • Протирайте фасады шкафчиков и вытяжки. Эти поверхности накапливают жир и пыль, поэтому нуждаются в очистке.
  • Чистите холодильник. Удаляйте продукты с истекшим сроком годности и протирайте полки.
  • Очищайте микроволновую печь. Удаляйте остатки пищи с внутренних поверхностей, используя мягкое средство.
  • Чистите ручки дверцы и выключатели. Это места, где собирается больше всего бактерий и загрязнений.
  • Мойте пол тщательно. Используйте дезинфицирующее средство для лучшего результата.
  • Организовывайте шкафчики. Разложите продукты и приправы, чтобы они были удобными в использовании.
  • Чистите мелкую бытовую технику. Кофеварка, блендер или чайник также нуждаются в уходе.
  • Мойте ведро для мусора. Это позволяет избежать неприятных запахов и бактерий.

Еженедельные и ежемесячные уборки - нелегкий, но необходимый процесс (фото: Freepik.com)

Ежемесячная уборка: генеральная очистка кухни

Ежемесячная уборка включает задачи, которые требуют больше времени и усилий, но значительно улучшают состояние кухни. Это идеальное время для очистки труднодоступных мест и обновления организации пространства.

  • Размораживайте и мойте морозильную камеру. Удаляйте лед и протирайте внутреннюю поверхность от пятен.
  • Чистите вытяжку и фильтры. Это обеспечивает эффективную работу вытяжки и уменьшает запахи.
  • Мойте духовку и плиту. Удаляйте пригоревший жир с помощью специальных средств.
  • Протирайте стены и фартук. Эти зоны накапливают жир и пятна от приготовления пищи.
  • Проверяйте и мойте контейнеры для еды. Поврежденные контейнеры заменяйте на новые.
  • Тщательно организовывайте шкафчики. Удаляйте старые или испорченные продукты.
  • Мойте окна и занавески. Это добавляет свежести и чистоты кухне.
  • Дезинфицируйте все часто используемые поверхности. Ручки, выключатели и кнопки бытовой техники должны быть безопасными для использования.

Ранее мы писали, где в квартире больше всего опасных бактерий.

Читайте также, какие 7 средств помогут легко избавиться от грязного жира на кухне.

При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Apartment Therapy, Sante Plus.

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