Уся правда про бактерії у квартирі: де їх найбільше та які найнебезпечніші

Бактерії у нашому житті пов'язані з брудом та можуть бути небезпечними. Саме тому ми приділяємо багато уваги прибиранню, але чи знаємо ми, де у нашому житлі найбільше бактерій?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чи справді нам треба так хвилюватися про сусідство з бактеріями у одній квартирі.

Бруд із коридору розноситься по всій оселі?

Так, бруд з коридору легко поширюється по дому через взуття, лапи тварин і навіть повітря. Разом із цим поширюються й бактерії, але наш організм звик до контакту з мікроорганізмами, тому це не є небезпечним для здорових людей.

Більшість мікроорганізмів, які потрапляють до нас, не становлять загрози. Насправді наше тіло має власну захисну систему, яка щодня знищує безліч потенційно шкідливих бактерій.

Як потрібно робити генеральне прибирання?

Антибактеріальні засоби не завжди потрібні під час прибирання. Більшість мікробів не є шкідливими, а їх знищення може порушити природний баланс мікрофлори, що негативно впливає на імунітет.

Дослідження показують, що надмірне використання антибактеріальних засобів може спричиняти розвиток алергій та астми. Також є ризик появи резистентних бактерій, які важко знищити.

Звичайні мийні засоби цілком підходять для підтримання чистоти (фото: Freepik.com)

Губка для посуду - найзабрудненіший предмет у домі?

Так, кухонні губки дійсно можуть бути найбруднішими речами в оселі через залишки їжі і постійно вологе середовище. Це ідеальні умови для розмноження мікроорганізмів, зокрема таких патогенних бактерій, як Pseudomonas та Streptococcus.

Щоб зменшити кількість мікробів, важливо змінювати губки кожні декілька днів або замінити їх альтернативними засобами для миття посуду.

Чи важливо використовувати окрему дошку для сирого м’яса?

Використання окремої дошки для сирого м’яса допомагає уникнути перенесення бактерій на інші продукти. На сирому м’ясі можуть бути патогенні бактерії, такі як Salmonella і E. coli, що викликають серйозні отруєння.

Просто мити дошку не завжди достатньо, особливо якщо вона пориста, тому використання окремого кухонного приладдя зменшує ризик зараження.

Чи варто хвилюватися через бактерії в унітазі?

Бактерії в унітазі можуть розлітатися під час змивання, особливо якщо кришка відкрита. Дрібні краплі води можуть містити мікроби, які осідають на прилеглих поверхнях, зокрема раковині та зубних щітках.

Щоб уникнути цього, рекомендується закривати кришку унітаза перед змиванням і тримати засоби гігієни на безпечній відстані.

Унітаз треба тримати чистим та з закритою кришкою (фото: Freepik.com)

Як швидко бактерії з'являються на рушниках?

Кухонні та ванні рушники швидко забруднюються через контакт із вологою і залишками органічних речовин. Бактерії починають активно розмножуватися, якщо рушник залишається вологим. Щоб знизити ризик інфекцій, рушники рекомендується сушити після кожного використання і міняти щонайменше раз на 3-5 днів.

Чи потрібно прати постіль і спідню білизну за високої температури?

Не завжди обов’язково прати білизну при високих температурах, але це справді ефективний спосіб знищення бактерій і грибків. Вода температурою 60 °C і вище знищує більшість мікробів. У звичайних умовах, якщо ніхто не хворіє, достатньо прати речі у теплій воді з додаванням мийних засобів.