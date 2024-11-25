Як правильно прати, сушити та зберігати термобілизну

Термобілизна - це невід'ємна частина гардероба для зимових холодів, бо її головна мета - зберігати тепло, відводити вологу та забезпечувати комфорт. Але для збереження цих властивостей термобілизну потрібно правильно прати, сушити та зберігати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про всі аспекти догляду за термобілизною, щоб вона служила вам максимально довго.

Чому важливо правильно доглядати за термобілизною

Термобілизна виготовляється з особливих матеріалів, таких як поліестер, шерсть мериноса або їх комбінації. Ці тканини забезпечують оптимальний баланс між збереженням тепла та відведенням вологи.

Неправильне прання може пошкодити структуру волокон, що вплине на їхні теплоізоляційні властивості. Часто до складу термобілизни додаються еластичні волокна, які можуть втратити форму при високих температурах.

Також важливо уникати накопичення бруду, адже він знижує здатність тканини відводити вологу. Тому регулярний, але делікатний догляд є ключовим для тривалої служби термобілизни.

Як правильно прати термобілизну

Перед пранням завжди ознайомтеся з рекомендаціями на етикетці, адже різні види тканин потребують різного підходу. Зазвичай термобілизну перуть у холодній або теплій воді (до 40 °C), використовуючи м'які мийні засоби без агресивних хімікатів.

Рекомендується уникати кондиціонерів для білизни, адже вони можуть забити волокна й знизити здатність тканини відводити вологу. Найкраще прати термобілизну вручну або у пральній машині на делікатному режимі.

Перед пранням виверніть її навиворіт, щоб уникнути механічного пошкодження зовнішнього шару. Також не змішуйте її з іншими речами, особливо з тканинами, які можуть залишати ворсинки.

Як вибрати правильний мийний засіб для термобілизни

Оберіть спеціалізовані мийні засоби, розроблені для делікатних тканин або спортивного одягу. Звичайні пральні порошки часто містять агресивні хімікати, які можуть пошкодити структуру волокон і знизити функціональність термобілизни.

Перевагу варто віддавати рідким гелям або капсулам, які легко змиваються з тканини, не залишаючи слідів. Уникайте засобів із відбілювачами, фосфатами чи ензимами, оскільки вони можуть руйнувати водовідштовхувальні властивості матеріалу.

Якщо ви не впевнені у виборі, обирайте натуральні або гіпоалергенні мийні засоби. Також корисно використовувати засоби для збереження кольору, якщо термобілизна яскравого відтінку.

Термобілизна вимагає специфічного догляду (фото: Freepik.com)

Секрети правильного сушіння термобілизни

Сушіння є критично важливим етапом догляду за термобілизною. Категорично не рекомендується сушити її в сушильній машині або на батареї, оскільки це може призвести до втрати еластичності тканини.

Найкраще розкласти термобілизну на горизонтальній поверхні у провітрюваному приміщенні, щоб уникнути розтягування. Перед сушінням варто акуратно віджати надлишок води, але без скручування тканини.

Також уникайте прямого сонячного світла, яке може пошкодити матеріал. Для шерсті мериноса ідеальним буде сушіння на рушнику, щоб зберегти форму й структуру тканини.

Зберігання термобілизни: основні правила

Після кожного використання та прання термобілизну потрібно повністю висушити перед зберіганням. Найкраще зберігати її в сухому та чистому місці, щоб уникнути появи плісняви або неприємних запахів.

Якщо ви використовуєте термобілизну сезонно, її варто зберігати у спеціальних дихаючих мішках, щоб уникнути контакту з пилом. Також бажано уникати складення в тісні грудки, щоб запобігти заломам на тканині.

Для тривалого зберігання уникайте місць із високою вологістю, таких як підвали. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти термобілизну у чудовому стані до наступного сезону.