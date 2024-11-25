Как правильно стирать, сушить и хранить термобелье

Термобелье - это неотъемлемая часть гардероба для зимних холодов, потому что его главная цель - сохранять тепло, отводить влагу и обеспечивать комфорт. Но для сохранения этих свойств термобелье нужно правильно стирать, сушить и хранить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает обо всех аспектах ухода за термобельем, чтобы оно служило вам максимально долго.

Почему важно правильно ухаживать за термобельем

Термобелье изготавливается из особых материалов, таких как полиэстер, шерсть мериноса или их комбинации. Эти ткани обеспечивают оптимальный баланс между сохранением тепла и отводом влаги.

Неправильная стирка может повредить структуру волокон, что повлияет на их теплоизоляционные свойства. Часто в состав термобелья добавляются эластичные волокна, которые могут утратить форму при высоких температурах.

Также важно избегать накопления грязи, ведь она снижает способность ткани отводить влагу. Поэтому регулярный, но деликатный уход является ключевым для длительной службы термобелья.

Как правильно стирать термобелье

Перед стиркой всегда ознакомьтесь с рекомендациями на этикетке, ведь разные виды тканей нуждаются в разном подходе. Обычно термобелье стирают в холодной или теплой воде (до 40 °C), используя мягкие моющие средства без агрессивных химикатов.

Рекомендуется избегать бельевых кондиционеров, ведь они могут забить волокна и снизить способность ткани отводить влагу. Лучше стирать термобелье вручную или в стиральной машине на щекотливом режиме.

Перед стиркой выверните его наизнанку, чтобы избежать механического повреждения наружного слоя. Также не смешивайте термобелье с другими вещами, особенно с тканями, которые могут оставлять ворсинки.

Как выбрать правильное моющее средство для термобелья

Выберите специализированные моющие средства, разработанные для деликатных тканей или спортивной одежды. Обычные стиральные порошки часто содержат агрессивные химикаты, которые могут повредить структуру волокон и снизить функциональность термобелья.

Предпочтение следует отдавать жидким гелям или капсулам, легко смывающимся с ткани, не оставляя следов. Избегайте средств с отбеливателями, фосфатами или энзимами, поскольку они могут разрушать водоотталкивающие свойства материала.

Если вы не уверены в выборе, выбирайте натуральные или гипоаллергенные моющие средства. Также полезно использовать средства сохранения цвета, если термобелье яркого оттенка.

Термобелье требует специфического ухода (фото: Freepik.com)

Секреты правильной сушки термобелья

Сушка является критически важным этапом ухода за термобельем. Категорически не рекомендуется сушить ее в сушильной машине или на батарее, поскольку это может привести к потере эластичности ткани.

Лучше всего разложить термобелье на горизонтальной поверхности в проветриваемом помещении во избежание растяжения. Перед сушкой следует аккуратно отжать избыток воды, но без скручивания ткани.

Избегайте прямого солнечного света, который может повредить материал. Для шерсти мериноса идеальной будет сушка на полотенце, чтобы сохранить форму и структуру ткани.

Хранение термобелья: основные правила

После использования и стирки термобелье необходимо полностью высушить перед хранением. Лучше всего хранить ее в сухом и чистом месте, чтобы избежать появления плесени или неприятных запахов.

Если вы используете термобелье сезонно, его следует хранить в специальных дышащих мешках, чтобы избежать контакта с пылью. Также желательно избегать сложения в тесные комки, чтобы предотвратить изломы на ткани.

Для длительного хранения избегайте мест с высокой влажностью, таких как подвалы. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить термобелье в отличном состоянии до следующего сезона.