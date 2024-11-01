Як правильно прати подушки: рекомендації для кожного виду наповнювача

Основні правила прання подушок

Вибір режиму та температури. Для більшості подушок підходить режим "Делікатне прання" або "Ручне прання" з температурою води не більше 30–40°C. Це допоможе зберегти форму і структуру наповнювача.

Вибір мийного засобу. Краще використовувати м’який гель для прання або спеціальний засіб для делікатних тканин. Порошок може залишати осад і негативно впливати на наповнювач.

Сушка. Подушки сушать на рівній горизонтальній поверхні, уникаючи сонячних променів і радіаторів. Деякі подушки можна періодично збивати, щоб повернути їм первісну форму.

Рекомендації щодо частоти прання. Спальні подушки рекомендується прати кожні 6 місяців, декоративні - рідше, а після хвороб доцільно прати відразу для усунення можливих збудників інфекцій.

Як прати подушки з різними наповнювачами

Синтетичний наповнювач

Подушки з синтепону, поліефірного волокна або ортопедичні моделі слід прати на делікатному режимі при низькій температурі (30–40°C).

Ортопедичні подушки часто потребують сухої чистки, адже вода може деформувати їхню піну. Подушки з синтепону краще прати одночасно з іншими м’якими речами, такими як рушники, для рівномірного розподілу ваги.

Пуховий наповнювач

Пухові подушки можна прати в пральній машині, якщо є програма для пухових виробів. Прати варто в захисному чохлі з мінімальною кількістю обертів під час віджиму. Після прання їх слід ретельно просушити, бажано на свіжому повітрі, уникаючи сонця та джерел тепла.

Перовий наповнювач

Подушки з пером перуть в делікатному режимі з додаванням спеціальних м’ячиків для прання, які допомагають зберегти структуру наповнювача. Після прання їх періодично збивають і сушать на відкритому повітрі або на спеціальній полиці сушильної машини, якщо така є.

Рослинний наповнювач

Подушки з гречаною лузгою або кокосовим волокном не рекомендують прати, оскільки вода може пошкодити рослинний наповнювач. Краще зняти наволочку і випрати лише її, а наповнювач піддається сухому чищенню.

Шерстяний наповнювач

Подушки з шерсті потребують обережного догляду. Прати їх не рекомендується через ризик звалювання. Для таких подушок підходить лише суха чистка або провітрювання для усунення запахів і бруду.

Шовковий наповнювач

Шовкові подушки прати в машинці не варто, адже делікатний матеріал може пошкодитися. Рекомендується звернутися до професійної чистки або, за можливості, акуратно обробити поверхню вологою тканиною з мильним розчином.

Бамбуковий наповнювач

Подушки з бамбукових волокон можна прати на делікатному режимі, але без віджиму та на низькій температурі. Сушити їх варто на рівній поверхні в тіні.