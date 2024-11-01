Как правильно стирать подушки: рекомендации для каждого вида наполнителя

Основные правила стирки подушек

Выбор режима и температуры. Для большинства подушек подходит режим "Нежная стирка" или "Ручная стирка" с температурой воды не более 30 - 40°C. Это поможет сохранить форму и структуру наполнителя.

Выбор моющего средства. Лучше использовать мягкий гель для стирки или специальное средство для деликатных тканей. Порошок может оставлять осадок и отрицательно влиять на наполнитель.

Сушка. Подушки сушат на ровной горизонтальной поверхности, избегая солнечных лучей и радиаторов. Некоторые подушки можно периодически сбивать, чтобы вернуть им первоначальную форму.

Рекомендации по частоте стирки. Спальные подушки рекомендуется стирать каждые 6 месяцев, декоративные - реже, а после болезней целесообразно стирать сразу для устранения возможных возбудителей инфекций.

Как стирать подушки с разными наполнителями

Синтетический наполнитель

Подушки из синтепона, полиэфирного волокна или ортопедические модели следует стирать на деликатном режиме при низкой температуре (30 - 40°C).

Ортопедические подушки часто нуждаются в сухой чистке, ведь вода может деформировать их пену. Подушки из синтепона лучше стирать одновременно с другими мягкими вещами, такими как полотенца для равномерного распределения веса.

Пуховой наполнитель

Пуховые подушки можно стирать в стиральной машине, если есть программа для пуховых изделий. Стирать следует в защитном чехле с минимальным количеством оборотов во время отжима. После стирки следует тщательно просушить, желательно на свежем воздухе, избегая солнца и источников тепла.

Перьевой наполнитель

Подушки с пером стирают в деликатном режиме с добавлением специальных мячиков для стирки, которые помогают сохранить структуру наполнителя. После стирки их периодически взбивают и сушат на открытом воздухе или на специальной полке сушильной машины, если таковая есть.

Растительный наполнитель

Подушки с гречневой лузгой или кокосовым волокном не рекомендуют стирать, поскольку вода может повредить растительный наполнитель. Лучше снять наволочку и постирать только ее, а наполнитель подвергается сухой чистке.

Шерстяной наполнитель

Подушки из шерсти нуждаются в осторожном уходе. Стирать их не рекомендуется из-за риска сваливания. Для таких подушек подходит только сухая чистка или проветривание для устранения запахов и грязи.

Шелковый наполнитель

Шелковые подушки стирать в машинке не стоит, ведь деликатный материал может повредиться. Рекомендуется обратиться к профессиональной чистке или, по возможности, аккуратно обработать поверхность влажной тканью с мыльным раствором.

Бамбуковый наполнитель

Подушки из бамбуковых волокон можно стирать на деликатном режиме, но без отжима и низкой температуры. Сушить их следует на ровной поверхности в тени.