Як правильно прати фліс, щоб він довго був як новенький

Вивчайте етикетку перед першим пранням

Перед тим як вперше прати флісову річ, зверніть увагу на етикетку. Символи на ній підкажуть основні рекомендації щодо температурного режиму, типу віджиму та способу сушіння. Фліс зазвичай потребує прання при температурі 30–40 градусів.

Більш гаряча вода може призвести до усадки тканини. Також багато речей з флісу не варто віджимати або слід використовувати мінімальні оберти, щоб уникнути зайвого зношування матеріалу.

Вибирайте правильні засоби для прання

Для прання флісу краще використовувати спеціальні гелі для делікатних тканин або рідке мило. Пральний порошок може не повністю виполоскатися з тканини та залишити мікрочастинки, що шкодять її структурі.

Уникайте використання відбілювачів і кондиціонерів, які можуть пошкодити теплоізоляційні властивості флісу. Додаткові речовини, що входять до складу цих засобів, також можуть викликати електризацію тканини.

Прання флісу в машинці

Для машинного прання обирайте делікатний режим - наприклад, синтетику чи шерсть. Температура води має бути в межах 30-40 градусів. Якщо потрібно віджимати, вибирайте мінімальні оберти, від 400 до 800, щоб уникнути пошкоджень.

Застібніть всі блискавки та гудзики та виверніть річ навиворіт перед пранням - це зменшить ризик появи ковтунців. Такий підхід допоможе зберегти зовнішній вигляд виробу.

Як правильно прати фліс вручну

Ручне прання флісу має ті самі правила, що й машинне. Використовуйте теплу воду (30-40 градусів) і попередньо замочіть виріб з гелем на 20–30 хвилин. Це допоможе видалити забруднення швидше.

М'яко віджимайте річ без сильного натиску, щоб не пошкодити тканину. Замість віджиму можна просто розвісити одяг над ванною, щоб вода стекла самостійно.

Як правильно сушити флісовий одяг

Сушити флісові речі найкраще на відкритому повітрі або у кімнаті, уникаючи машинної сушки. Висока температура може призвести до усадки тканини. Повісьте одяг на мотузку або сушарку, обережно розправивши його, щоб уникнути складок.

Не сушіть флісові речі на батареї, оскільки висока температура може негативно вплинути на структуру тканини. Альтернативний спосіб сушіння - розмістити річ на великому махровому рушнику, який вбере зайву вологу, дозволяючи тканині висохнути природним шляхом і зберегти свій первісний вигляд.