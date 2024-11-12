Как правильно стирать флис, чтобы он долго был как новенький

Изучите этикетку перед первой стиркой

Перед тем как впервые стирать флисовую вещь, обратите внимание на этикетку. Символы на ней подскажут основные рекомендации по температурному режиму, типу отжима и способу сушки. Флис обычно нуждается в стирке при температуре 30-40 градусов.

Более горячая вода может привести к усадке ткани. Также многие вещи из флиса не стоит отжимать или следует использовать минимальные обороты, чтобы избежать излишнего изнашивания материала.

Выбирайте правильные средства для стирки

Для стирки флиса лучше использовать специальные гели для деликатных тканей или жидкое мыло. Стиральный порошок может не полностью выполоскаться из ткани и оставить микрочастицы, которые вредят ее структуре.

Избегайте использования отбеливателей и кондиционеров, которые могут повредить теплоизоляционные свойства флиса. Дополнительные вещества, входящие в состав этих средств, могут вызвать электризацию ткани.

Стирка флиса в машинке

Для машинной стирки выбирайте деликатный режим - например, синтетику или шерсть. Температура воды должна быть в пределах 30-40 градусов. Если нужно отжимать, выбирайте минимальные обороты от 400 до 800 во избежание повреждений.

Застегните все молнии и пуговицы и выверните вещь наизнанку перед стиркой - это снизит риск появления катышков. Такой подход поможет сохранить внешний вид изделия.

Как правильно стирать флис вручную

Ручная стирка флиса имеет те же правила, что и машинная. Используйте теплую воду (30-40 градусов) и предварительно замочите изделие с гелем на 20-30 минут. Это поможет удалить загрязнение быстрее.

Мягко отжимайте вещь без сильного нажима, чтобы не повредить ткань. Вместо отжима можно просто развесить одежду над ванной, чтобы вода стекла самостоятельно.

Как правильно сушить флисовую одежду

Сушить флисовые вещи лучше всего на открытом воздухе или в комнате, избегая машинной сушки. Высокая температура может привести к усадке ткани. Повесьте одежду на веревку или сушилку, осторожно расправив ее во избежание складок.

Не сушите флисовые вещи на батарее, так как высокая температура может отрицательно повлиять на структуру ткани. Альтернативный способ сушки - разместить вещь на большом махровом полотенце, которое впитает лишнюю влагу, позволяя ткани высохнуть естественным путем и сохранить свой первоначальный вид.