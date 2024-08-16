Як правильно позувати на фото: прості трюки від фотографів

Фотографування - це мистецтво зображувати себе для вічності. Але чомусь багато наших фото - навіть зроблених на дорогу фототехніку та у виконанні професіоналів - виглядають не ідеально. Які існують таємні трюки, щоб додати у кожне фото максимум краси та грації?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало поради від професійних фотографів, які розкривають як треба поводитися у вдалому кадрі.
Замість того, щоб вдавати широку неприродну усмішку, подумайте про щось, що робить вас щасливим або смішить.
Якщо нервуєте, закрийте очі і зробіть глибокий вдих. Коли будете готові, відкрийте очі. Ви відчуєте себе спокійніше і будете усміхатися природніше.
Окрім глибоких вдихів, можна сконцентруватися на м'язах обличчя та щелепи. Потратьте кілька секунд, щоб свідомо їх розслабити. Перестаньте притискати язик до піднебіння. Це зніме напругу і природна усмішка з’явиться сама по собі.
Багато знаменитостей використовують для фото позу напівоберту до камери. Секрет полягає в тому, що завдяки природним тіням і падаючому збоку світлу обличчя та фігура стають візуально тоншими.
Легкий поворот тіла може візуально зменшити талію. Щоб створити ефект стрункості, трохи поверніться в бік і відведіть стегна від камери, це зробить талію тоншою і підкреслить вигини стегон.
Важливу роль відіграє правильне розташування ніг на фото. Використовуйте кілька прийомів, які підкреслять найкращі риси і додадуть динаміки знімку:
Реквізит допоможе розбавити кадр. Його вибір буде залежати від локації та сюжету зйомки.
Незалежно від того, в якому типі зйомки ви берете участь, використовуйте додаткові предмети з обережністю, щоб не створити ефект перевантаження кадру.
Додаткові предмети також можуть допомогти розв'язати проблему з тим, куди поставити руки під час зйомки. Наприклад, якщо це чашка, уявіть, що п’єте з неї , а книга - пролистайте кілька сторінок з інтересом.
Правильна постава візуально робить фігуру на фото більш стрункою і підтягнутою, в той час, як сутулість може створити враження невпевненості і підкреслити недоліки.
Правильна постава полягає не лише в умінні тримати спину прямо. Це цілісний підхід, що передбачає свідоме управління кожною частиною тіла - від положення ніг до напруження м'язів живота, положення плечей і рук, напрямку погляду та виразу обличчя.
Статичні пози в кадрі можуть створювати ефект зажатості. Невеликий рух може оживити фотографію.
Рухайтеся в кадрі: грайте з волоссям, обережно поверніть голову з боку в бік, смійтеся, ходіть, кружляйте, щоб отримати природні і живі пози на фото. Замість того щоб концентруватися на тому, як виглядати певним чином, розслабтеся і трохи розважайтеся.
Рухаючись, ви даєте фотографу можливість зробити більше різноманітних знімків. Окрім того, в русі можна передати емоції та настрій, зробити знімок більш динамічним і виразним.
Раніше ми вже писали, які є нейромережі, що можуть оживити звичайне фото.
Читайте також, як просто перенести фотографії з Google Photos до iCloud.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Photography та Kelly McPhail.