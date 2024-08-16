Как правильно позировать на фото: простые трюки от фотографов

Улыбайтесь естественно

Вместо того, чтобы притворяться широкой неестественной улыбкой, подумайте о чем-то, что делает вас счастливым или смешит.

Если нервничаете, закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Когда будете готовы, откройте глаза. Вы почувствуете себя спокойнее и улыбаетесь более естественно.

Кроме глубоких вдохов можно сконцентрироваться на мышцах лица и челюсти. Потратьте несколько секунд, чтобы сознательно расслабить их. Перестаньте прижимать язык к небу. Это снимет напряжение и естественная ухмылка появится сама по себе.

Легко повернитесь в сторону

Многие знаменитости используют для фото позу полуоборота в камеру. Секрет заключается в том, что благодаря естественным теням и падающему сбоку свету лицо и фигура становятся визуально тоньше.

Легкий поворот тела может зрительно уменьшить талию. Чтобы создать эффект стройности, немного повернитесь в сторону и отведите бедра от камеры, это сделает талию тоньше и подчеркнет изгибы бедер.

Поза полуоборота универсальна и подходит для разных типов съемки, ее можно использовать для портретов, фэшн-съемок, деловых и лайфстайл фото (фото: Freepik.com)

Не ставьте ноги на одну линию

Важную роль играет правильное расположение ног на фото. Используйте несколько приемов, которые подчеркнут лучшие черты и добавят динамики снимка:

Перенесите вес на одну ногу, а другую немного отведите в сторону, касаясь земли носком.

Выставьте одну ногу вперед и плавно согните ее в колене.

Попытайтесь принять позу со скрещенными ногами. Тело при этом должно быть максимально расслаблено, а ноги поставьте на носок.

Если в кадре есть дополнительные объекты, например невысокая тумба или ступеньки, можно опереть на них одну ногу.

Обратите внимание, что при фотографировании стоя корпус лучше наклонить немного вперед. Так фигура будет смотреться стройнее и изящнее.

Используйте реквизит

Реквизит поможет разбавить кадр. Его выбор будет зависеть от локации и сюжета съемки.

Независимо от того, в каком типе съемки вы участвуете, используйте дополнительные предметы с осторожностью, чтобы не создать эффект перегрузки кадра.

Дополнительные предметы могут помочь решить проблему с тем, куда поставить руки во время съемки. Например, если это чашка, представьте, что пьете из нее, а книга - пролистайте несколько страниц с интересом.

Упражняйте правильную позу

Правильная осанка зрительно делает фигуру на фото более стройной и подтянутой, в то время как сутулость может создать впечатление неуверенности и подчеркнуть недостатки.

Правильная осанка заключается не только в умении держать спину прямо. Это целостный подход, предполагающий сознательное управление каждой частью тела - от положения ног до напряжения мышц живота, положения плеч и рук, направления взгляда и выражения лица.

Эксперты отмечают, что человеческий мозг чрезвычайно чувствителен к визуальным сигналам, которые несет осанка (фото: Freepik.com)

Двигайтесь в кадре

Статические позы в кадре могут создавать эффект зажатости. Небольшое движение может оживить фотографию.

Двигайтесь в кадре: играйте с волосами, осторожно поверните голову из стороны в сторону, смейтесь, ходите, кружите, чтобы получить естественные и живые позы на фото. Вместо того чтобы сконцентрироваться на том, как выглядеть определенным образом, расслабьтесь и немного развлекайтесь.

Двигаясь, вы даете фотографу возможность сделать больше разнообразных снимков. Кроме того, в движении можно передать эмоции и настроение, сделать снимок более динамичным и выразительным.