Как правильно позировать на фото: простые трюки от фотографов

Фотосъемка - это искусство изображать себя для вечности. Но почему-то многие наши фото - даже сделанные на дорогую фототехнику и в исполнении профессионалов - выглядят не идеально. Какие тайные трюки существуют, чтобы добавить в каждое фото максимум красоты и грации?
РБК-Украина (проект Styler) собрало советы от профессиональных фотографов, которые раскрывают, как нужно вести себя в удачном кадре.
Вместо того, чтобы притворяться широкой неестественной улыбкой, подумайте о чем-то, что делает вас счастливым или смешит.
Если нервничаете, закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Когда будете готовы, откройте глаза. Вы почувствуете себя спокойнее и улыбаетесь более естественно.
Кроме глубоких вдохов можно сконцентрироваться на мышцах лица и челюсти. Потратьте несколько секунд, чтобы сознательно расслабить их. Перестаньте прижимать язык к небу. Это снимет напряжение и естественная ухмылка появится сама по себе.
Многие знаменитости используют для фото позу полуоборота в камеру. Секрет заключается в том, что благодаря естественным теням и падающему сбоку свету лицо и фигура становятся визуально тоньше.
Легкий поворот тела может зрительно уменьшить талию. Чтобы создать эффект стройности, немного повернитесь в сторону и отведите бедра от камеры, это сделает талию тоньше и подчеркнет изгибы бедер.
Важную роль играет правильное расположение ног на фото. Используйте несколько приемов, которые подчеркнут лучшие черты и добавят динамики снимка:
Реквизит поможет разбавить кадр. Его выбор будет зависеть от локации и сюжета съемки.
Независимо от того, в каком типе съемки вы участвуете, используйте дополнительные предметы с осторожностью, чтобы не создать эффект перегрузки кадра.
Дополнительные предметы могут помочь решить проблему с тем, куда поставить руки во время съемки. Например, если это чашка, представьте, что пьете из нее, а книга - пролистайте несколько страниц с интересом.
Правильная осанка зрительно делает фигуру на фото более стройной и подтянутой, в то время как сутулость может создать впечатление неуверенности и подчеркнуть недостатки.
Правильная осанка заключается не только в умении держать спину прямо. Это целостный подход, предполагающий сознательное управление каждой частью тела - от положения ног до напряжения мышц живота, положения плеч и рук, направления взгляда и выражения лица.
Статические позы в кадре могут создавать эффект зажатости. Небольшое движение может оживить фотографию.
Двигайтесь в кадре: играйте с волосами, осторожно поверните голову из стороны в сторону, смейтесь, ходите, кружите, чтобы получить естественные и живые позы на фото. Вместо того чтобы сконцентрироваться на том, как выглядеть определенным образом, расслабьтесь и немного развлекайтесь.
Двигаясь, вы даете фотографу возможность сделать больше разнообразных снимков. Кроме того, в движении можно передать эмоции и настроение, сделать снимок более динамичным и выразительным.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты DIY Photography и Kelly McPhail.