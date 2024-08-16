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Как правильно позировать на фото: простые трюки от фотографов

Какие есть секреты, как вести себя в кадре? (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Фотосъемка - это искусство изображать себя для вечности. Но почему-то многие наши фото - даже сделанные на дорогую фототехнику и в исполнении профессионалов - выглядят не идеально. Какие тайные трюки существуют, чтобы добавить в каждое фото максимум красоты и грации?

РБК-Украина (проект Styler) собрало советы от профессиональных фотографов, которые раскрывают, как нужно вести себя в удачном кадре.

Улыбайтесь естественно

Вместо того, чтобы притворяться широкой неестественной улыбкой, подумайте о чем-то, что делает вас счастливым или смешит.

Если нервничаете, закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Когда будете готовы, откройте глаза. Вы почувствуете себя спокойнее и улыбаетесь более естественно.

Кроме глубоких вдохов можно сконцентрироваться на мышцах лица и челюсти. Потратьте несколько секунд, чтобы сознательно расслабить их. Перестаньте прижимать язык к небу. Это снимет напряжение и естественная ухмылка появится сама по себе.

Легко повернитесь в сторону

Многие знаменитости используют для фото позу полуоборота в камеру. Секрет заключается в том, что благодаря естественным теням и падающему сбоку свету лицо и фигура становятся визуально тоньше.

Легкий поворот тела может зрительно уменьшить талию. Чтобы создать эффект стройности, немного повернитесь в сторону и отведите бедра от камеры, это сделает талию тоньше и подчеркнет изгибы бедер.

Поза полуоборота универсальна и подходит для разных типов съемки, ее можно использовать для портретов, фэшн-съемок, деловых и лайфстайл фото (фото: Freepik.com)

Не ставьте ноги на одну линию

Важную роль играет правильное расположение ног на фото. Используйте несколько приемов, которые подчеркнут лучшие черты и добавят динамики снимка:

  • Перенесите вес на одну ногу, а другую немного отведите в сторону, касаясь земли носком.
  • Выставьте одну ногу вперед и плавно согните ее в колене.
  • Попытайтесь принять позу со скрещенными ногами. Тело при этом должно быть максимально расслаблено, а ноги поставьте на носок.
  • Если в кадре есть дополнительные объекты, например невысокая тумба или ступеньки, можно опереть на них одну ногу.
  • Обратите внимание, что при фотографировании стоя корпус лучше наклонить немного вперед. Так фигура будет смотреться стройнее и изящнее.

Используйте реквизит

Реквизит поможет разбавить кадр. Его выбор будет зависеть от локации и сюжета съемки.

Независимо от того, в каком типе съемки вы участвуете, используйте дополнительные предметы с осторожностью, чтобы не создать эффект перегрузки кадра.

Дополнительные предметы могут помочь решить проблему с тем, куда поставить руки во время съемки. Например, если это чашка, представьте, что пьете из нее, а книга - пролистайте несколько страниц с интересом.

Упражняйте правильную позу

Правильная осанка зрительно делает фигуру на фото более стройной и подтянутой, в то время как сутулость может создать впечатление неуверенности и подчеркнуть недостатки.

Правильная осанка заключается не только в умении держать спину прямо. Это целостный подход, предполагающий сознательное управление каждой частью тела - от положения ног до напряжения мышц живота, положения плеч и рук, направления взгляда и выражения лица.

Эксперты отмечают, что человеческий мозг чрезвычайно чувствителен к визуальным сигналам, которые несет осанка (фото: Freepik.com)

Двигайтесь в кадре

Статические позы в кадре могут создавать эффект зажатости. Небольшое движение может оживить фотографию.

Двигайтесь в кадре: играйте с волосами, осторожно поверните голову из стороны в сторону, смейтесь, ходите, кружите, чтобы получить естественные и живые позы на фото. Вместо того чтобы сконцентрироваться на том, как выглядеть определенным образом, расслабьтесь и немного развлекайтесь.

Двигаясь, вы даете фотографу возможность сделать больше разнообразных снимков. Кроме того, в движении можно передать эмоции и настроение, сделать снимок более динамичным и выразительным.

Ранее мы уже писали, какие нейросети, которые могут оживить обычное фото.

Читайте также, как просто перенести фотографии из Google Photos в iCloud.

При написании материала использовались следующие источники: сайты DIY Photography и Kelly McPhail.

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