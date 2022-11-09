Як правильно поливати кактуси, грошове дерево і алое, щоб не загубити рослини

Кактуси і сукуленти, такі як грошове дерево, алое та інші їхні родичі люблять правильний специфічний догляд.

Про це пише канал Домашні квіти і рослини.

Кактуси і сукуленти спокійно переносять відсутність поливів до 30 днів, особливо в період спокою.

Квіткарі запевняють, що кількість поливів домашніх рослин багато в чому залежить від умов утримання.

Як тримати рослини в залежності від температури

При холодній зимівлі кактуси можуть спокійно обійтися без води 30-60 днів. При кімнатній температурі потрібні поливи кожні 7-9 днів. Тоді кактуси будуть добре рости.

А от сукуленти з весни до осені поливають 1 раз на 10 днів, і чим спекотніше, тим частіше.

У зимовий час рослини не потребують частих поливів, досить одного разу на 3-4 тижні.

Фото: Квітуче грошове дерево (volyn.com.ua)

Цікаво, що багато хто думає, що грошове дерево, кактус і алое не цвітуть, але насправді це не так. При належному догляді і правильних поливах рослини порадують вас гарним цвітінням. А розквітле грошове дерево - це й ще до фінансових статків.