10 секретів, як повернути ноутбук до життя, якщо він не вмикається

Коли ноутбук не вмикається, це може спричинити паніку. Насправді існує безліч простих рішень, які можуть допомогти вам повернути пристрій до життя без звернення до сервісного центру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Lifewire , який надає поради, інструкції та статті на тему технологій.

Перевірте та замініть блок живлення

Цей крок може бути очевидним, але переконайтеся, що ви не підключили неправильний блок живлення до свого ноутбука. Багато адаптерів змінного струму для ноутбуків виглядають однаково. Якщо він не забезпечує правильну напругу та силу струму для вашого ноутбука, він не буде працювати.

Однак, якщо індикатор живлення ноутбука горить, блок живлення, ймовірно, працює. Якщо горят і індикатор живлення ноутбука, і індикатор живлення адаптера горять, це може вказувати на проблему з акумулятором.

Від'єднайте всі док-станції та підключіть адаптер живлення безпосередньо до ноутбука

Несправний порт живлення або блок живлення док-станції може викликати проблеми при спробі запуску ноутбука. Якщо ноутбук запускається таким чином, вам необхідно замінити несправну док-станцію.

Переконайтеся, що проблема не в екрані

Поширена помилка - коли сам екран чорний, люди думають, що їхній ноутбук вимкнений, хоча це не так.

Якщо ви використовуєте другий монітор, від'єднайте його, щоб побачити, чи з'явиться робочий стіл на екрані ноутбука.

Якщо цього не сталося, натисніть клавішу яскравості на клавіатурі, щоб збільшити її. Спробуйте підключити інший зовнішній монітор до HDMI або іншого порту відеовиходу, щоб перевірити, чи проблема пов'язана тільки з дисплеєм вашого ноутбука.

Якщо на дисплеї ноутбука або моніторах нічого не відображається, але горять кнопки живлення та/або клавіатури, можливо, проблема в адаптері дисплея. У цьому випадку краще звернутися до комп'ютерного фахівця.

Переконайтеся, що всі вентиляційні отвори вільні

Ноутбуки оснащені спеціальними захисними схемами, які відключають живлення вашого лептопа, якщо якісь компоненти перегріваються - зазвичай це процесор.

Перегрів може відбуватися з багатьох причин, але найчастіше це трапляється, якщо ви використовуєте ноутбук на подушці або дивані - будь-якій поверхні, яка блокує вентиляційні отвори. Уникайте цього, щоб ваш ноутбук залишався прохолодним.

А ще корисно чистити вентиляційні отвори ноутбука, оскільки волосся, пил та інше сміття також можуть стати причиною перегріву.

Видаліть усі завантажувальні носії

Якщо ви коли-небудь завантажували щось із USB-пристрою або DVD-диска і забули його вийняти, це може викликати проблеми із запуском.

Прислухайтеся до звукових кодів

Коли компоненти материнської плати виходять із ладу, ноутбук може видати серію звукових сигналів. Їхня кількість насправді є кодом, який допоможе вам визначити несправний компонент.

Якщо ви чуєте ці коди, перевірте на веб-сайті виробника ноутбука, що означає кількість звукових сигналів для вашого комп'ютера. Це може бути будь-що: від проблем з пам'яттю до проблем з відеокартою або процесором.

Видаліть залишкову електрику

Щоб це зробити, необхідно вийняти акумулятор, від'єднавши адаптер живлення, потім натиснувши та утримуючи кнопку живлення протягом 30 секунд. Знову підключіть адаптер, зачекайте 30 секунд, а потім увімкніть систему. Якщо ноутбук запуститься, вимкніть його знову і перевстановіть акумулятор.

Якщо ноутбук раптово вимкнувся під час його використання, це може бути ознакою удару струмом, який змусив вбудований механізм безпеки відключити живлення. Це необхідно для захисту чутливих компонентів від електричного навантаження.

Якщо ноутбук не вмикається після переустановки акумулятора, швидше за все, батарея несправна і її необхідно замінити на нову.

Замініть батарею CMOS

Материнська плата ноутбука містить невелику круглу батарею, яка живить CMOS, що дозволяє BIOS завантажувати операційну систему та всі компоненти введення та виведення під час завантаження.

Якщо батарею розряджено, ноутбук не запуститься. Ви можете замінити батарею CMOS самостійно, якщо вам зручно відкривати корпус. Однак більшість людей вважають за краще, щоб її замінив досвідчений технік.

Однією з ознак того, що батарею CMOS необхідно замінити, є часта необхідність скидати дату та час.

Замініть усі нещодавно встановлені компоненти

Ви нещодавно встановили нові карти оперативної пам'яті чи жорсткий диск? Якщо ваш ноутбук одразу перестав завантажуватися, є велика ймовірність, що нове обладнання несправне або було встановлено неправильно.

Надішліть ноутбук у ремонт

Якщо жодна з наведених вище порад щодо усунення несправностей не допомогла знову запустити ваш ноутбук, можливо, у вас вийшов з ладу компонент материнської плати.

Найкращий варіант - віддати комп'ютер на ремонт професіоналу. Ви можете надіслати його виробнику, якщо ваш ноутбук перебуває на гарантії.

Як і будь-яка електроніка, ноутбуки не вічні. Якщо ваш ноутбук вже не на гарантії, а вартість ремонту висока, можливо дешевше буде купити новий.