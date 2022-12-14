Як правильно підібрати спеції до кожної страви: це дозволить максимально насолодитися їжею
Як підібрати спеції до страв (фото: pixabay)
Під час приготування будь-яких страв важливо правильно підбирати спеції, які будуть поєднуватись. Крім того, деякі спеції не поєднуються між собою і можуть нашкодити стравам та шлунку.
Про це розповіла дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.
Як правильно підібрати спеції
Дієтолог назвала страви та спеції, які рекомендовано поєднувати між собою:
- м'ясо - червоний, чорний, запашний перець або гвоздика, майоран, чебрець, кмин, куркума, цибуля та орегано;
- птиця - чебрець, майоран, розмарин, базилік;
- риба - лавровий лист, білий перець, імбир, запашний перець, цибуля, коріандр, перець чилі, гірчиця, кріп, чебрець;
- для гриля - червоний та запашний перець, кардамон, чебрець, майоран, мускатний горіх, кмин, імбир, перець чилі.
- рагу - червоний перець, імбир, куркума, коріандр, гірчиця, кардамон, кмин, чорний перець, запашний перець, мускатний горіх, гвоздика;
- капуста - коріандр, фенхель, насіння чорної гірчиці;
- картопля - коріандр, куркума і асафетида;
- бобові - імбир, перець, м'ята лавандова і коріандр;
- маринад - лавровий лист, ялівець (ягоди додають в маринади при приготуванні м'яса дичини та риби), гілки кропу;
- для фруктів, соків, компотів - кориця, гвоздика, імбир, кардамон;
- паштет - білий перець, кориця, імбир, лавровий лист, гвоздика, кориця, імбир, кардамон;
- випічка - гвоздика, кориця, імбир, кардамон, перець запашний, апельсинова цедра, кунжут, мак, ваніль;
- для гарячого молока - кориця, кардамон та шафран.
Правила зберігання спецій
Щоб зробити з приготованого блюда кулінарний шедевр, спеції мають зберегти свій смак і аромат. При зберіганні варто знати, що під час помелу частину аромату втрачається.
Тому рекомендуємо купувати прянощі цільними і товкти їх у міру потреби. До того ж спеції і приправи легко збирають сторонні запахи. Тому краще зберігати їх в закритих герметичних місткостях.
Якщо навмання використовувати приправи, то потрібного ефекту не досягти. Адже для м'яса, риби, овочів і випічки підходять різні комбінації трав і прянощів.