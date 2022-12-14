Как правильно подобрать специи к каждому блюду: это позволит максимально насладиться едой
Как подобрать специи к блюдам (фото: pixabay)
При приготовлении любых блюд важно правильно подбирать специи, которые будут сочетаться. Кроме того, некоторые специи не совмещаются между собой и могут навредить блюдам и желудку.
Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.
Как правильно подобрать специи
Диетолог назвала блюда и специи, которые рекомендуется совмещать между собой:
- мясо - красный, черный, душистый перец или гвоздика, майоран, чабрец, тмин, куркума, лук и орегано;
- птица - чебрец, майоран, розмарин, базилик;
- рыба - лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, чабрец;
- для гриля - красный и душистый перец, кардамон, чабрец, майоран, мускатный орех, тмин, имбирь, перец чили.
- рагу - красный перец, имбирь, куркума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздика;
- капуста - кориандр, фенхель, семена черной горчицы;
- картофель - кориандр, куркума и асафетида;
- бобовые - имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр;
- маринад - лавровый лист, можжевельник (ягоды добавляют в маринады при приготовлении мяса дичи и рыбы), ветки укропа;
- для фруктов, соков, компотов - корица, гвоздика, имбирь, кардамон;
- паштет - белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, корица, имбирь, кардамон;
- выпечка - гвоздика, корица, имбирь, кардамон, перец душистый, апельсиновая цедра, кунжут, мак, ваниль;
- для горячего молока - корица, кардамон и шафран.
Правила хранения специй
Чтобы сделать из приготовленного блюда кулинарный шедевр, специи должны сохранить свой вкус и аромат. При хранении следует знать, что во время помола часть аромата теряется.
Поэтому рекомендуем покупать пряности цельными и толчь их по мере надобности. К тому же специи и приправы легко собирают посторонние запахи. Поэтому лучше хранить их в закрытых герметичных емкостях.
Если наугад использовать приправы, то нужного эффекта не добиться. Ведь для мяса, рыбы, овощей и выпечки подходят разные комбинации трав и пряностей.