Як правильно підібрати бюстгальтер: цінна інформація, яку має знати кожна жінка

Як правильно підібрати бюстгальтер

Існує кілька факторів, на які важливо звернути увагу під час вибору ліфчика. І це не лише краса, матеріал і правильний розмір, все набагато серйозніше та важливіше.

Правильно підібраний бюстгальтер - підтримує груди і тим самим зменшує навантаження на м’язи спини.

А от якщо він підібраний неправильно - спричиняє мікротравми грудей, зажимаючи або ж навпаки, недостатньо підтримуючи груди. А це може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Важливо правильно обирати свій розмір. Для цього варто виміряти обсяг тулуба саме під грудьми так, щоб сантиметр щільно прилягав до тіла. Та цифра, яку ви отримали і є розмір обсягу бюстгальтера - 70, 75, 80, 85.

Тепер потрібно виміряти об’єм грудей аби зрозуміти, який у вас розмір. В цьому випадку, сантиметр потрібно розташувати на зоні, що виступає, але не стягувати стрічку. Цю дію потрібно виконувати нахилившись на 90 градусів вперед, щоб потім з отриманої цифри відняти показник обсягу під грудьми і дізнатися свій розмір.

Переходимо до примірки, він є дуже важливим в усьому етапі. Коли ви обираєте бюстгальтер, беріть в приміряльну кілька штук різних розмірів та моделей, аби точно впевнитись, який розмір ваш та в якому об’ємі ви себе комфортно почуваєте.

Кожну модель оцінюємо за трьома критеріями:

чашка

бретелі

пояс.

Як правильно вибрати бюстгальтер (фото: Freepik)

Те, що варто запам’ятати

Пояс бюстгальтера повинен щільно охоплювати грудну клітину і не врізатися в тіло. При кожному вашому русі - пояс має залишатися на місці. А якщо він зміщується - оберіть менший розмір.

Ззаду під застібку повинно входити два пальці і не більше, інакше через певний період пояс підніметься. А правильне положення пояса - суворо по горизонталі.

Якщо на бюстгальтері є зморшки чи складки - це означає, що він великий, а валики у пахвах та на грудях малі. Правильний ліфчик має чашечки, що щільно прилягають до грудей.

Шлейки на бретелях повинні регулюватися для підбору необхідної довжини. Він не повинен впиватися в шкіру, залишати сліди та здавлювати. Спідня білизна має бути зручною.