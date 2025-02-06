Сортуємо одягу для прання правильно: які кольори та тканини не можна змішувати

Колір вирішує все

Найгірша помилка - прати разом біле і кольорове, адже навіть одна червона шкарпетка може зробити всі речі рожевими.

Білий, пастельний і світлий одяг завжди перуть окремо, щоб зберегти чистоту кольору.

Чорні, темно-сині та коричневі речі теж потребують окремого прання, інакше світліші тканини вкриються сірим нальотом.

Яскравий одяг - особливий випадок, бо навіть після кількох прань він може линяти.

Найбільш підступні кольори - червоний і фіолетовий, тому їх краще прати окремо. Якщо сумніваєтеся в надійності фарби, перед пранням намочіть річ у теплій воді - якщо вода змінила колір, прати потрібно окремо.

Тип тканини

Прати джинси разом з тонкою блузкою - як мінімум ризиковано, адже груба тканина може пошкодити делікатну. Усі важкі речі - джинси, махрові рушники, теплі светри - краще об’єднати в одну партію.

Синтетика та натуральні матеріали мають різний рівень поглинання води, тому їх краще розділяти. Наприклад, вовняні та шовкові речі легко втрачають форму, тож їх варто прати окремо на делікатному режимі.

Спортивний одяг часто має мембранну структуру, яка не любить високих температур та сильного віджиму. Якщо хочете, щоб улюблені речі залишалися, як нові, завжди перевіряйте бирка перед пранням.

Вага має значення

Кидати в барабан важкі джинси разом із легкими футболками - не найкраща ідея, адже великі речі можуть пошкодити дрібні. Крім того, важкі предмети, як-от ковдри чи куртки, створюють дисбаланс у машинці, що може призвести до її зламання.

Легкі блузки, сорочки та трикотаж краще прати окремо, щоб вони не м’ялися під вагою важких тканин. Якщо у вас багато дрібного одягу, не варто завантажувати барабан до відмови - так речі погано виперуться.

Оптимально - заповнювати машинку на дві третини її об’єму, залишаючи місце для циркуляції води та порошку. Таким чином одяг рівномірно очиститься і не пошкодиться під час віджиму.

Без правильного сортування одяг результат прання буде поганим (фото: Freepik.com)

Ступінь забруднення

Речі з сильними плямами не варто прати разом з чистішими, адже бруд може перейти на інші тканини. Наприклад, робочий одяг, дитячі речі після активних ігор або спортивна форма потребують окремого прання на вищій температурі.

Якщо пляма свіжа, її краще попередньо обробити засобом для виведення плям - так вона зникне повністю. Для білого одягу можна використовувати кисневий відбілювач, а для кольорових речей - спеціальні засоби, які не вимивають фарбу.

Деякі забруднення, як-от жирні плями або сліди від трави, краще відпирати вручну перед основним пранням. Чим правильніше розділити речі за ступенем забруднення, тим чистішими вони будуть після прання.

Делікатні речі потребують особливого догляду

Шовк, мереживо, вовна та білизна потребують дбайливого прання, інакше можуть втратити форму або порватися. Для таких речей варто використовувати спеціальні мішки для прання, які захистять їх від пошкоджень.

Крім того, делікатні тканини краще прати на низьких температурах і без сильного віджиму, щоб вони не деформувалися. Якщо річ дуже тендітна, варто випрати її вручну або обрати спеціальний режим "ручне прання".

Для вовни та кашеміру краще використовувати рідкі мийні засоби, адже звичайний порошок може зробити тканину жорсткою. А ще не варто змішувати делікатний одяг із речами, що мають ґудзики, блискавки чи липучки - вони можуть пошкодити ніжну тканину.