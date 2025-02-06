Сортируем одежду для стирки правильно: какие цвета и ткани нельзя смешивать

Цвет решает все

Худшая ошибка - стирать вместе белое и цветное, ведь даже один красный носок может сделать все вещи розовыми.

Белую, пастельную и светлую одежду всегда стирают отдельно, чтобы сохранить чистоту цвета.

Черные, темно-синие и коричневые вещи тоже нуждаются в отдельной стирке, иначе более светлые ткани покроются серым налетом.

Яркая одежда - особый случай, потому что даже после нескольких стирок она может линять.

Наиболее коварные цвета - красный и фиолетовый, поэтому их лучше стирать отдельно. Если сомневаетесь в надежности краски, перед стиркой намочите вещь в теплой воде - если вода изменила цвет, стирать нужно отдельно.

Тип ткани

Стирать джинсы вместе с тонкой блузкой - как минимум рискованно, ведь грубая ткань может повредить деликатную. Все тяжелые вещи - джинсы, махровые полотенца, теплые свитера - лучше объединить в одну партию.

Синтетика и натуральные материалы имеют разный уровень поглощения воды, поэтому их лучше разделять. Например, шерстяные и шелковые вещи легко теряют форму, поэтому их стоит стирать отдельно на деликатном режиме.

Спортивная одежда часто имеет мембранную структуру, которая не любит высоких температур и сильного отжима. Если хотите, чтобы любимые вещи оставались, как новые, всегда проверяйте бирку перед стиркой.

Вес имеет значение

Бросать в барабан тяжелые джинсы вместе с легкими футболками - не лучшая идея, ведь большие вещи могут повредить мелкие. Кроме того, тяжелые предметы, такие как одеяла или куртки, создают дисбаланс в машинке, что может привести к ее поломке.

Легкие блузки, рубашки и трикотаж лучше стирать отдельно, чтобы они не сминались под весом тяжелых тканей. Если у вас много мелкой одежды, не стоит загружать барабан до отказа - так вещи плохо выстираются.

Оптимально - заполнять машинку на две трети ее объема, оставляя место для циркуляции воды и порошка. Таким образом одежда равномерно очистится и не повредится во время отжима.

Без правильной сортировки одежды результат стирки будет плохим (фото: Freepik.com)

Степень загрязнения

Вещи с сильными пятнами не стоит стирать вместе с более чистыми, ведь грязь может перейти на другие ткани. Например, рабочая одежда, детские вещи после активных игр или спортивная форма требуют отдельной стирки на более высокой температуре.

Если пятно свежее, его лучше предварительно обработать пятновыводителем - так оно исчезнет полностью. Для белой одежды можно использовать кислородный отбеливатель, а для цветных вещей - специальные средства, которые не вымывают краску.

Некоторые загрязнения, такие как жирные пятна или следы от травы, лучше отстирывать вручную перед основной стиркой. Чем правильнее разделить вещи по степени загрязнения, тем чище они будут после стирки.

Деликатные вещи требуют особого ухода

Шелк, кружево, шерсть и белье нуждаются в бережной стирке, иначе могут потерять форму или порваться. Для таких вещей стоит использовать специальные мешки для стирки, которые защитят их от повреждений.

Кроме того, деликатные ткани лучше стирать на низких температурах и без сильного отжима, чтобы они не деформировались. Если вещь очень хрупкая, стоит постирать ее вручную или выбрать специальный режим "ручная стирка".

Для шерсти и кашемира лучше использовать жидкие моющие средства, ведь обычный порошок может сделать ткань жесткой. А еще не стоит смешивать деликатную одежду с вещами, имеющими пуговицы, молнии или липучки - они могут повредить нежную ткань.