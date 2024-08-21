Як правильно обрати букет. Забобони про квіти
Як обрати квіти для для букету або кімнатну рослину (фото: freepik.com)
Вибір правильних квітів, хай то букети або кімнатні рослини, може вплинути не лише на естетику простору, але й на емоційний стан людини.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про квіти для букета чи для дому.
Забобони, пов’язані з букетами
Квіти зазвичай дарують із найкращими намірами, але іноді букет може викликати тривогу через пов’язані з ним забобони. На що слід звернути увагу:
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Сухі або штучні квіти. У східній культурі такі рослини вважаються носіями мертвої енергії, і дарувати їх - погана прикмета. Крім того, штучні рослини накопичують пил, що може стати алергеном.
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Букет із парною кількістю бутонів. У слов'янських традиціях парна кількість асоціюється з похоронами, тому на свята заведено дарувати непарну кількість квітів.
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Білі квіти для хворих або літніх людей. Білий колір символізує молодість і здоров'я, тому білий букет, подарований людині похилого віку або хворій, може сприйматися як негативний натяк.
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Жовті квіти для коханої. Такий букет може символізувати швидке розставання. Однак жовті квіти в збірних композиціях або на подарунок родичам не мають такого негативного значення.
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Маки для другої половинки. Маки, попри свою красу, символізують слабкість, і монобукети з цих квітів вважаються знаком згасаючих почуттів. Краще уникати таких букетів у романтичних стосунках.
Вважається, що букет, який швидко в’яне, був подарований з нещирими почуттями. Проте це може бути просто ознакою того, що квіти були вибрані без належної уваги.
Прикмети про кімнатні квіти
Вважається, що кімнатні квіти можуть впливати на атмосферу в нашому домі і навіть на наше самопочуття. Однак не всі рослини приносять позитивну енергію. На що саме впливають квіти у вашому домі:
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Цикламен. Вважається, що він особливо корисний для творчих особистостей, адже стимулює думки та приносить натхнення.
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Драцена (грошове дерево). Люди вірять, що ця рослина здатна принести прибуток і допомогти в успішному просуванні бізнесу.
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Фіалка. Існує думка, що вона приносить гармонію і взаєморозуміння у відносини між людьми.
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Гортензія. Ці квіти символізують самотність і невдачу. Рекомендується розміщувати їх на відкритому повітрі, щоб уникнути негативу у домі.
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Герань. Вважається, що ці квіти вбирають негативну енергію. Краще тримати їх на терасах або в садах, де вони можуть додати кольору і радості без шкоди для енергетики вашого житла.
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Антуріум. Вважається, що ця квітка має чоловічу енергетику та насправді вона приносить удачу не тільки чоловікам, але й жінкам. Рекомендується тримати антуріум у спальні.
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Спатифіллум (жіноча рослина), поряд з антуріумом, приносить гармонію і розуміння в сім'ї, що особливо корисно для заміжніх жінок.
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В'юнкі рослини. Вважається, що ці квіти можуть проганяти чоловіків з дому.
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Гібіскус. Цю квітку не рекомендується тримати в домі саме жінкам, оскільки вірять, що ця рослина може приносити самотність і сварки.
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Орхідея і гарденія. За повір’ями ці рослини є корисними для жінок, вони допомагають створити у домі атмосферу гармонії і спокою.
Правильний вибір і розташування рослин допоможуть зробити ваш дім затишним і приємним для життя.