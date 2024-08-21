Як правильно обрати букет. Забобони про квіти

Забобони, пов’язані з букетами

Квіти зазвичай дарують із найкращими намірами, але іноді букет може викликати тривогу через пов’язані з ним забобони. На що слід звернути увагу:

Сухі або штучні квіти. У східній культурі такі рослини вважаються носіями мертвої енергії, і дарувати їх - погана прикмета. Крім того, штучні рослини накопичують пил, що може стати алергеном.

У східній культурі такі рослини вважаються носіями мертвої енергії, і дарувати їх - погана прикмета. Крім того, штучні рослини накопичують пил, що може стати алергеном. Букет із парною кількістю бутонів. У слов'янських традиціях парна кількість асоціюється з похоронами, тому на свята заведено дарувати непарну кількість квітів.

У слов'янських традиціях парна кількість асоціюється з похоронами, тому на свята заведено дарувати непарну кількість квітів. Білі квіти для хворих або літніх людей. Білий колір символізує молодість і здоров'я, тому білий букет, подарований людині похилого віку або хворій, може сприйматися як негативний натяк.

Білий колір символізує молодість і здоров'я, тому білий букет, подарований людині похилого віку або хворій, може сприйматися як негативний натяк. Жовті квіти для коханої. Такий букет може символізувати швидке розставання. Однак жовті квіти в збірних композиціях або на подарунок родичам не мають такого негативного значення.

Такий букет може символізувати швидке розставання. Однак жовті квіти в збірних композиціях або на подарунок родичам не мають такого негативного значення. Маки для другої половинки. Маки, попри свою красу, символізують слабкість, і монобукети з цих квітів вважаються знаком згасаючих почуттів. Краще уникати таких букетів у романтичних стосунках.

Вважається, що букет, який швидко в’яне, був подарований з нещирими почуттями. Проте це може бути просто ознакою того, що квіти були вибрані без належної уваги.

Прикмети про кімнатні квіти

Вважається, що кімнатні квіти можуть впливати на атмосферу в нашому домі і навіть на наше самопочуття. Однак не всі рослини приносять позитивну енергію. На що саме впливають квіти у вашому домі:

Цикламен. Вважається, що він особливо корисний для творчих особистостей, адже стимулює думки та приносить натхнення.

Вважається, що він особливо корисний для творчих особистостей, адже стимулює думки та приносить натхнення. Драцена (грошове дерево). Люди вірять, що ця рослина здатна принести прибуток і допомогти в успішному просуванні бізнесу.

(грошове дерево). Люди вірять, що ця рослина здатна принести прибуток і допомогти в успішному просуванні бізнесу. Фіалка. Існує думка, що вона приносить гармонію і взаєморозуміння у відносини між людьми.

Існує думка, що вона приносить гармонію і взаєморозуміння у відносини між людьми. Гортензія. Ці квіти символізують самотність і невдачу. Рекомендується розміщувати їх на відкритому повітрі, щоб уникнути негативу у домі.

Ці квіти символізують самотність і невдачу. Рекомендується розміщувати їх на відкритому повітрі, щоб уникнути негативу у домі. Герань. Вважається, що ці квіти вбирають негативну енергію. Краще тримати їх на терасах або в садах, де вони можуть додати кольору і радості без шкоди для енергетики вашого житла.

Вважається, що ці квіти вбирають негативну енергію. Краще тримати їх на терасах або в садах, де вони можуть додати кольору і радості без шкоди для енергетики вашого житла. Антуріум. Вважається, що ця квітка має чоловічу енергетику та насправді вона приносить удачу не тільки чоловікам, але й жінкам. Рекомендується тримати антуріум у спальні.

Вважається, що ця квітка має чоловічу енергетику та насправді вона приносить удачу не тільки чоловікам, але й жінкам. Рекомендується тримати антуріум у спальні. Спатифіллум (жіноча рослина), поряд з антуріумом, приносить гармонію і розуміння в сім'ї, що особливо корисно для заміжніх жінок.

(жіноча рослина), поряд з антуріумом, приносить гармонію і розуміння в сім'ї, що особливо корисно для заміжніх жінок. В'юнкі рослини. Вважається, що ці квіти можуть проганяти чоловіків з дому.

Вважається, що ці квіти можуть проганяти чоловіків з дому. Гібіскус. Цю квітку не рекомендується тримати в домі саме жінкам, оскільки вірять, що ця рослина може приносити самотність і сварки.

Цю квітку не рекомендується тримати в домі саме жінкам, оскільки вірять, що ця рослина може приносити самотність і сварки. Орхідея і гарденія. За повір’ями ці рослини є корисними для жінок, вони допомагають створити у домі атмосферу гармонії і спокою.

Правильний вибір і розташування рослин допоможуть зробити ваш дім затишним і приємним для життя.