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Как правильно выбрать букет. Суеверия про цветы

Как выбрать цветы для букета или комнатное растение (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Выбор правильных цветов, будь то букеты или комнатные растения, может повлиять не только на эстетику пространства, но и на эмоциональное состояние человека.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о цветах для букета или для дома.

Суеверия, связанные с букетами

Цветы обычно дарят с лучшими намерениями, но иногда букет может вызвать тревогу из-за связанных с ним суеверий. На что следует обратить внимание:

  • Сухие или искусственные цветы. В восточной культуре такие растения считаются носителями мертвой энергии, и дарить их - плохая примета. Кроме того, искусственные растения накапливают пыль, которая может стать аллергеном.
  • Букет с парным количеством бутонов. В славянских традициях парное количество ассоциируется с похоронами, поэтому на праздники принято дарить нечетное количество цветов.
  • Белые цветы для больных или пожилых людей. Белый цвет символизирует молодость и здоровье, поэтому белый букет, подаренный пожилому человеку или больному, может восприниматься как негативный намек.
  • Желтые цветы для любимой. Такой букет может символизировать быстрое расставание. Однако желтые цветы в сборных композициях или на подарок родственникам не имеют такого негативного значения.
  • Маки для второй половинки. Маки, несмотря на свою красоту, символизируют слабость, и монобукеты этих цветов считаются знаком угасающих чувств. Лучше избегать таких букетов в романтических отношениях.

Считается, что быстро увядающий букет был подарен с неискренними чувствами. Однако это может быть просто признаком того, что цветы были выбраны без должного внимания.

Приметы о комнатных цветах

Считается, что комнатные цветы могут оказывать влияние на атмосферу в нашем доме и даже на наше самочувствие. Однако не все растения приносят положительную энергию. На что именно влияют цветы в вашем доме:

  • Цикламен. Считается, что он особенно полезен творческим личностям, ведь стимулирует мысли и приносит вдохновение.
  • Драцена (денежное дерево). Люди верят, что это растение способно принести прибыль и помочь в успешном продвижении бизнеса.
  • Фиалка. Существует мнение, что оно приносит гармонию и взаимопонимание в отношениях между людьми.
  • Гортензия. Эти цветы символизируют одиночество и неудачу. Рекомендуется размещать их на открытом воздухе во избежание негатива в доме.
  • Герань. Считается, что эти цветы впитывают отрицательную энергию. Лучше держать их на террасах или в садах, где они могут добавить цвет и радость без ущерба для энергетики вашего жилья.
  • Антуриум. Считается, что этот цветок имеет мужскую энергетику и на самом деле он приносит удачу не только мужчинам, но женщинам. Рекомендуется держать антуриум в спальне.
  • Спатифиллум (женское растение), наряду с антуриумом, приносит гармонию и понимание в семье, что особенно полезно для замужних женщин.
  • Вьющиеся растения. Считается, что эти цветы могут прогонять мужчин из дома.
  • Гибискус. Этот цветок не рекомендуется держать в доме именно женщинам, поскольку верят, что это растение может приносить одиночество и ссоры.
  • Орхидея и гардения. По поверьям эти растения полезны для женщин, они помогают создать в доме атмосферу гармонии и покоя.

Правильный выбор и расположение растений помогут сделать ваш дом уютным и приятным для жизни.

Раньше мы рассказывали почему увядающие цветы в доме - приметы и суеверия, объясняющие это.

Также читайте, какие вещи нельзя дарить, чтобы не навлечь горе.

При написании материала были использованы источники: Studio Flores, House and Garden.

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