Как правильно выбрать букет. Суеверия про цветы

Суеверия, связанные с букетами

Цветы обычно дарят с лучшими намерениями, но иногда букет может вызвать тревогу из-за связанных с ним суеверий. На что следует обратить внимание:

Сухие или искусственные цветы. В восточной культуре такие растения считаются носителями мертвой энергии, и дарить их - плохая примета. Кроме того, искусственные растения накапливают пыль, которая может стать аллергеном.

В восточной культуре такие растения считаются носителями мертвой энергии, и дарить их - плохая примета. Кроме того, искусственные растения накапливают пыль, которая может стать аллергеном. Букет с парным количеством бутонов. В славянских традициях парное количество ассоциируется с похоронами, поэтому на праздники принято дарить нечетное количество цветов.

В славянских традициях парное количество ассоциируется с похоронами, поэтому на праздники принято дарить нечетное количество цветов. Белые цветы для больных или пожилых людей. Белый цвет символизирует молодость и здоровье, поэтому белый букет, подаренный пожилому человеку или больному, может восприниматься как негативный намек.

Белый цвет символизирует молодость и здоровье, поэтому белый букет, подаренный пожилому человеку или больному, может восприниматься как негативный намек. Желтые цветы для любимой. Такой букет может символизировать быстрое расставание. Однако желтые цветы в сборных композициях или на подарок родственникам не имеют такого негативного значения.

Такой букет может символизировать быстрое расставание. Однако желтые цветы в сборных композициях или на подарок родственникам не имеют такого негативного значения. Маки для второй половинки. Маки, несмотря на свою красоту, символизируют слабость, и монобукеты этих цветов считаются знаком угасающих чувств. Лучше избегать таких букетов в романтических отношениях.

Считается, что быстро увядающий букет был подарен с неискренними чувствами. Однако это может быть просто признаком того, что цветы были выбраны без должного внимания.

Приметы о комнатных цветах

Считается, что комнатные цветы могут оказывать влияние на атмосферу в нашем доме и даже на наше самочувствие. Однако не все растения приносят положительную энергию. На что именно влияют цветы в вашем доме:

Цикламен. Считается, что он особенно полезен творческим личностям, ведь стимулирует мысли и приносит вдохновение.

Считается, что он особенно полезен творческим личностям, ведь стимулирует мысли и приносит вдохновение. Драцена (денежное дерево). Люди верят, что это растение способно принести прибыль и помочь в успешном продвижении бизнеса.

(денежное дерево). Люди верят, что это растение способно принести прибыль и помочь в успешном продвижении бизнеса. Фиалка. Существует мнение, что оно приносит гармонию и взаимопонимание в отношениях между людьми.

Существует мнение, что оно приносит гармонию и взаимопонимание в отношениях между людьми. Гортензия. Эти цветы символизируют одиночество и неудачу. Рекомендуется размещать их на открытом воздухе во избежание негатива в доме.

Эти цветы символизируют одиночество и неудачу. Рекомендуется размещать их на открытом воздухе во избежание негатива в доме. Герань. Считается, что эти цветы впитывают отрицательную энергию. Лучше держать их на террасах или в садах, где они могут добавить цвет и радость без ущерба для энергетики вашего жилья.

Считается, что эти цветы впитывают отрицательную энергию. Лучше держать их на террасах или в садах, где они могут добавить цвет и радость без ущерба для энергетики вашего жилья. Антуриум. Считается, что этот цветок имеет мужскую энергетику и на самом деле он приносит удачу не только мужчинам, но женщинам. Рекомендуется держать антуриум в спальне.

Считается, что этот цветок имеет мужскую энергетику и на самом деле он приносит удачу не только мужчинам, но женщинам. Рекомендуется держать антуриум в спальне. Спатифиллум (женское растение), наряду с антуриумом, приносит гармонию и понимание в семье, что особенно полезно для замужних женщин.

(женское растение), наряду с антуриумом, приносит гармонию и понимание в семье, что особенно полезно для замужних женщин. Вьющиеся растения. Считается, что эти цветы могут прогонять мужчин из дома.

Считается, что эти цветы могут прогонять мужчин из дома. Гибискус. Этот цветок не рекомендуется держать в доме именно женщинам, поскольку верят, что это растение может приносить одиночество и ссоры.

Этот цветок не рекомендуется держать в доме именно женщинам, поскольку верят, что это растение может приносить одиночество и ссоры. Орхидея и гардения. По поверьям эти растения полезны для женщин, они помогают создать в доме атмосферу гармонии и покоя.

Правильный выбор и расположение растений помогут сделать ваш дом уютным и приятным для жизни.