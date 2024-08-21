Как правильно выбрать букет. Суеверия про цветы

Выбор правильных цветов, будь то букеты или комнатные растения, может повлиять не только на эстетику пространства, но и на эмоциональное состояние человека.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о цветах для букета или для дома.
Суеверия, связанные с букетами
Цветы обычно дарят с лучшими намерениями, но иногда букет может вызвать тревогу из-за связанных с ним суеверий. На что следует обратить внимание:
Сухие или искусственные цветы. В восточной культуре такие растения считаются носителями мертвой энергии, и дарить их - плохая примета. Кроме того, искусственные растения накапливают пыль, которая может стать аллергеном.
Букет с парным количеством бутонов. В славянских традициях парное количество ассоциируется с похоронами, поэтому на праздники принято дарить нечетное количество цветов.
Белые цветы для больных или пожилых людей. Белый цвет символизирует молодость и здоровье, поэтому белый букет, подаренный пожилому человеку или больному, может восприниматься как негативный намек.
Желтые цветы для любимой. Такой букет может символизировать быстрое расставание. Однако желтые цветы в сборных композициях или на подарок родственникам не имеют такого негативного значения.
Маки для второй половинки. Маки, несмотря на свою красоту, символизируют слабость, и монобукеты этих цветов считаются знаком угасающих чувств. Лучше избегать таких букетов в романтических отношениях.
Считается, что быстро увядающий букет был подарен с неискренними чувствами. Однако это может быть просто признаком того, что цветы были выбраны без должного внимания.
Приметы о комнатных цветах
Считается, что комнатные цветы могут оказывать влияние на атмосферу в нашем доме и даже на наше самочувствие. Однако не все растения приносят положительную энергию. На что именно влияют цветы в вашем доме:
Цикламен. Считается, что он особенно полезен творческим личностям, ведь стимулирует мысли и приносит вдохновение.
Драцена (денежное дерево). Люди верят, что это растение способно принести прибыль и помочь в успешном продвижении бизнеса.
Фиалка. Существует мнение, что оно приносит гармонию и взаимопонимание в отношениях между людьми.
Гортензия. Эти цветы символизируют одиночество и неудачу. Рекомендуется размещать их на открытом воздухе во избежание негатива в доме.
Герань. Считается, что эти цветы впитывают отрицательную энергию. Лучше держать их на террасах или в садах, где они могут добавить цвет и радость без ущерба для энергетики вашего жилья.
Антуриум. Считается, что этот цветок имеет мужскую энергетику и на самом деле он приносит удачу не только мужчинам, но женщинам. Рекомендуется держать антуриум в спальне.
Спатифиллум (женское растение), наряду с антуриумом, приносит гармонию и понимание в семье, что особенно полезно для замужних женщин.
Вьющиеся растения. Считается, что эти цветы могут прогонять мужчин из дома.
Гибискус. Этот цветок не рекомендуется держать в доме именно женщинам, поскольку верят, что это растение может приносить одиночество и ссоры.
Орхидея и гардения. По поверьям эти растения полезны для женщин, они помогают создать в доме атмосферу гармонии и покоя.
Правильный выбор и расположение растений помогут сделать ваш дом уютным и приятным для жизни.