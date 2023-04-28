Як правильно носити одяг, якщо ви маєте зайву вагу: поради від стилістів
Майже завжди на вітринах магазинів, у добірках від стилістів або на фото в глянцевих журналах ми бачимо дівчат із модельною фігурою. Проте не всі носять розміри XS, S або М, і це нормально. Зайва вага - не показник того, що людина не хоче мати стильний зовнішній вигляд.
Стилісти зі сторінки "Pump your style" в Instagram розповіли, як працювати з фігурою plus size.
Вертикалі
Це одна з найефективніших та найуніверсальніших методик. За допомогою неї можна візуально прибрати кілька сантиметрів в об'ємі, видовжити зріст. Головна перевага вертикальних дизайнів у тому, що вони підходять всім типам фігури.
Найпростіший та найефективніший спосіб створити правильні вертикалі - одягнути верхній одяг, який є контрастним до нижнього шару.
Інфографіка: instagram.com/pumpyourstyle.studio
Співвідношення аксесуарної групи до фігури
Власницям фігури plus size важливо уникати маленьких сумок, тонких ременів, дрібних аксесуарів та взуття з тонкими ремінцями. На їхньому фоні фігура буде здаватися більшою, аніж є насправді.
Інфографіка: instagram.com/pumpyourstyle.studio
Відкриті зап'ястя та щиколотки
Відкриваючи зап'ястя та щиколотки, ви робите фігуру тендітнішою.
Відмова від тонких тканин і силуетів, що обтягують
Раніше ми розповідали, як зробити звичайний базовий одяг стильним і цікавим.
Дивіться також, яка модель джинсів найбільш трендова у 2023 році.