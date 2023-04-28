Как правильно носить одежду, если у вас лишний вес: советы от стилистов
Почти всегда на витринах магазинов, в подборках от стилистов или на фото в глянцевых журналах мы видим девушек с модельной фигурой. Однако не все носят размеры XS, S или М, и это нормально. Лишний вес - не показатель того, что человек не хочет иметь стильный внешний вид.
Стилисты со страницы "Pump your style" в Instagram рассказали, как работать с фигурой plus size.
Вертикали
Это одна из самых эффективных и универсальных методик. С помощью нее можно зрительно убрать несколько сантиметров в объеме, удлинить рост. Главное преимущество вертикальных дизайнов в том, что они подходят всем типам фигуры.
Самый простой и эффективный способ создать правильные вертикали - надеть верхнюю одежду, которая контрастная с нижним слоем.
Инфографика: instagram.com/pumpyourstyle.studio
Соотношение аксессуарной группы к фигуре
Обладательницам фигуры plus size важно избегать маленьких сумок, тонких ремней, мелких аксессуаров и обуви с тонкими ремешками. На их фоне фигура будет казаться больше, чем есть на самом деле.
Инфографика: instagram.com/pumpyourstyle.studio
Открытые запястья и лодыжки
Открывая запястья и лодыжки, вы делаете фигуру более хрупкой.
Отказ от тонких тканей и обтягивающих силуэтов.
Раньше мы рассказывали, как сделать обычную базовую одежду стильной и интересной.
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