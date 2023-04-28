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Как правильно носить одежду, если у вас лишний вес: советы от стилистов

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Пятница 28 апреля 2023 12:16
Как правильно носить одежду, если у вас лишний вес: советы от стилистов Как совмещать одежду plus size девушкам (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Почти всегда на витринах магазинов, в подборках от стилистов или на фото в глянцевых журналах мы видим девушек с модельной фигурой. Однако не все носят размеры XS, S или М, и это нормально. Лишний вес - не показатель того, что человек не хочет иметь стильный внешний вид.

Стилисты со страницы "Pump your style" в Instagram рассказали, как работать с фигурой plus size.

Вертикали

Это одна из самых эффективных и универсальных методик. С помощью нее можно зрительно убрать несколько сантиметров в объеме, удлинить рост. Главное преимущество вертикальных дизайнов в том, что они подходят всем типам фигуры.

Самый простой и эффективный способ создать правильные вертикали - надеть верхнюю одежду, которая контрастная с нижним слоем.

Как правильно носить одежду, если у вас лишний вес: советы от стилистовКак правильно носить одежду, если у вас лишний вес: советы от стилистов

Инфографика: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Соотношение аксессуарной группы к фигуре

Обладательницам фигуры plus size важно избегать маленьких сумок, тонких ремней, мелких аксессуаров и обуви с тонкими ремешками. На их фоне фигура будет казаться больше, чем есть на самом деле.

Как правильно носить одежду, если у вас лишний вес: советы от стилистов

Инфографика: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Открытые запястья и лодыжки

Открывая запястья и лодыжки, вы делаете фигуру более хрупкой.

Отказ от тонких тканей и обтягивающих силуэтов.

Раньше мы рассказывали, как сделать обычную базовую одежду стильной и интересной.

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