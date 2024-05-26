Як правильно мити полуницю та чому це дійсно важливо (відео)

Сезон полуниці вже в самому розпалі, а тому багато хто цікавиться, як правильно мити соковиті ягоди, аби вони точно не принесли шкоду. На тлі цього у мережі навіть з'явилися "хаки", які передбачають використання соди й навіть оцту.
Як мити полуницю та чи безпечно це робити народними методами з содою, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Блогерка Діана Головець розмістила відео, на якому можна побачити полуницю під мікроскопом. І ця картина здатна налякати багатьох.
На полуниці, як і на будь-чому, є мікроорганізми, малесенькі комахи та жучки. І блогерка запевняє, що усе це потрібно змити. Для цього вона пропонує залити ягоди водою з оцтом, а за 10 хвилин додати туди ще й соду.
Такий "хак", запевняє жінка, вимиває увесь бруд з полуниці. Втім, у коментарях розгорілися палкі суперечки. Одні пишуть, що після відео з мікроскопом їм взагалі не хочеться їсти полуницю, а інші ж називають цей метод миття максимально безглуздим. Юзери пишуть:
Дискусії навколо цього "хаку" з'являються вже багато років. Вчені та лікарі навіть проводили дослідження, аби з'ясувати, як миття у соді та оцті впливає на кількість бактерій на овочах та фруктах. Виявилося, що іноді цей метод дійсно працює.
Втім, експерти не радять залишати полуницю надовго у воді з содою та оцтом. До того ж після замочування варто ще раз промити ягоди під проточною водою.
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Під час написання новини було використано джерела: відео з Instagram блогерки Діани Головець, сайти Health та Shuba.