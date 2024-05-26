Как правильно мыть клубнику и почему это действительно важно (видео)

Что "живет" на клубнике

Блогерша Диана Головец разместила видео, на котором можно увидеть клубнику под микроскопом. И эта картина способна напугать многих.

На клубнике, как и на чем-либо, есть микроорганизмы, крошечные насекомые и жучки. И блогерша уверяет, что все это нужно смыть. Для этого она предлагает залить ягоды водой с уксусом, а через 10 минут добавить туда еще и соду.

Такой "хак", уверяет женщина, вымывает всю грязь из клубники. Впрочем, в комментариях разгорелись жаркие споры. Одни пишут, что после видео с микроскопом им вообще не хочется есть клубнику, а другие называют этот метод мойки максимально бессмысленным. Пользователи пишут:

"У вас паранойя. Лучше есть грязное, чем так возиться, а потом есть уксус вместо клубники"

"Уже и есть не хочу после такой мойки"

"Посмотрим, что эти организмы скажут моему желудочному соку"

"Если я съела жука - это проблемы жука"

"Капец. А я все свое детство прямо на огороде ее ела".

Можно ли мыть клубнику содой и уксусом

Дискуссии вокруг этого "хака" появляются уже много лет. Ученые и врачи даже проводили исследования, чтобы выяснить, как мытье в соде и уксусе влияет на количество бактерий на овощах и фруктах. Оказалось, что иногда этот метод действительно работает.

Впрочем, эксперты не советуют оставлять клубнику надолго в воде с содой и уксусом. К тому же после замачивания следует еще раз промыть ягоды под проточной водой.