Як правильно міряти тиск, і які показники - небезпечні: правда від кардіолога

Правильно виміряні показники тиску дають нам важливу інформацію про стан здоров'я і попереджають про необхідність звертатися за допомогою, часом - невідкладною.
Про це розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.
Вимірюйте АТ двічі на добу - вранці та ввечері (бажано в той самий час), якщо у вас вже є встановлений діагноз - гіпертонія. Або ж 1 раз на 3 місяці, якщо показники в нормі.
Записуйте показники. Кардіологу потрібно бачити їх в динаміці, а ви навряд пригадаєте, який АТ у вас був місяць тому.
Стежте за "робочим" тиском. І памʼятайте: якщо він вищий за 140/90 мм рт. ст. - це не норма! Навіть якщо почуваєтеся ви нормально! В цьому випадку обовʼязково запишіться на консультацію до кардіолога.
Протягом години перед замірами виключіть куріння, вживання кави, міцного чаю та важкі фізичні навантаження.
Перед вимірюванням треба заспокоїтися і витримати невелику паузу.
Вимірюйте АТ сидячи, спираючись на спинку стільця, з розслабленими несхрещеними ногами. Рука має лежать на столі на рівні серця. В процесі не розмовляйте і не рухайтесь.
Манжета тонометра має бути на плечі, приблизно на 2 см вище ліктьового згину, а мітка датчика - над плечовою артерією.
Для домашнього використання краще придбати повністю автоматичний чи напівавтоматичний тонометр.
Раніше ми писали про показники тиску, які удвічі збільшують ризик інфаркту чи інсульту.
Крім того читайте про допустимі коливання тиску.