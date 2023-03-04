Как правильно мерить давление, и какие показатели - опасны: правда от кардиолога

Общие правила измерения АД

Измеряйте АД дважды в сутки - утром и вечером (желательно в то же время), если у вас уже есть установленный диагноз - гипертония. Или 1 раз в 3 месяца, если показатели в норме.

Записывайте показатели. Кардиологу нужно видеть их в динамике, а вы вряд ли вспомните, какое АД у вас было месяц назад.

Следите за "рабочим" давлением. И помните: если оно выше 140/90 мм рт. ст. - это не норма! Даже если вы чувствуете себя нормально! В этом случае обязательно запишитесь на консультацию к кардиологу.

Правила при измерении

В течение часа перед замерами исключите курение, употребление кофе, крепкого чая и тяжелые физические нагрузки.

Перед измерением следует успокоиться и выдержать небольшую паузу.

Измеряйте АД сидя, опираясь на спинку стула, с расслабленными нескрещенными ногами. Рука должна лежать на столе на уровне сердца. В процессе не разговаривайте и не двигайтесь.

Манжета тонометра должна быть на плече, примерно на 2 см выше локтевого сгиба, а метка датчика - над плечевой артерией.

Какой тонометр лучше

Для домашнего использования лучше купить полностью автоматический или полуавтоматический тонометр.