Як правильно купатися у Чистий четвер, щоб весь рік бути здоровим
Як правильно купатися в Чистий Четвер (фото: Freepik)
Чистий четвер - це особливий для всіх вірян день. Вважається, що сьогодні потрібно прибирати в будинку та приймати ванну, адже це допоможе привабити здоров'я та добробут у родину.
Яких правил варто дотриматися цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як правильно купатися в Чистий четвер
- Зробити це потрібно до сходу сонця.
- Зранку можна вмитися зі срібної ложки. Вважається, що це дарує міцне здоров'я та красу на цілий рік.
- Під час купання часто читають молитви для того, щоб очиститися від гріхів.
- Купатися варто в прохолодній воді, стоячи. Під час цього уявляйте, що тілом ллється не вода, а чисте світло, яке очищає душу.
Яку молитву читати під час купання
У процесі приймання водних процедур можна промовляти ці слова:
Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь.
Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок.
В ім'я Отця і Сина і Святого духа.
Амінь.
Народні прикмети в Чистий четвер
- Не виливайте воду після купань біля будинку. Вважається, що негативна енергетика цієї води може вплинути на подальше життя.
- Щоб хвороба не вчепилася, люди зранку з хати не виходили та оминали перехрестя.
- В Чистий четвер стрижуть дітей, "щоб волосся не лізло та щоб голова не боліла".
- Яка погода в Чистий четвер, таким і Вознесіння Господнє буде.
- У цей день холодно - весна буде холодною до 7 тижня після Великодня.
- Якщо дме легкий вітерець, то буде врожай ягід, горіхів і плодів.
- Сонячна погода на Чистий четвер віщує тепло до кінця весни.