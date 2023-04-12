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Как правильно купаться в Чистый четверг, чтобы весь год быть здоровым

Как правильно купаться в Чистый Четверг (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Чистый четверг - это особый для всех верующих день. Считается, что сегодня нужно убирать дома и принимать ванну, ведь это поможет привлечь здоровье и благополучие в семью.

Каких правил следует соблюсти в этот день - читайте ниже в материале Styler.

Как правильно купаться в Чистый четверг

  • Сделать это нужно до восхода солнца.
  • Утром можно умыться из серебряной ложки. Считается, что это дарит крепкое здоровье и красоту на целый год.
  • Во время купания часто читают молитвы, чтобы очиститься от грехов.
  • Купаться следует в прохладной воде, стоя. Во время этого воображайте, что телом льется не вода, а чистый свет, очищающий душу.

Какую молитву читать во время купания

В процессе водных процедур можно произносить эти слова:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь.

Очисти меня, раба (у) Божьего (ю), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров

Во имя Отца и Сына и Святого духа.

Аминь.

Народные приметы в Чистый четверг

  • Не выливайте воду после купаний у дома. Считается, что отрицательная энергетика этой воды может отразиться на дальнейшей жизни.
  • Чтобы болезнь не уцепилась, люди утром из дома не выходили и обходили перекресток.
  • В Чистый четверг стригут детей, "чтобы волосы не лезли и чтобы голова не болела".
  • Какая погода в Чистый четверг, таким и Вознесение Господне будет.
  • В этот день холодно - весна будет холодной до 7 недели после Пасхи.
  • Если дует легкий ветерок, будет урожай ягод, орехов и плодов.
  • Солнечная погода на Чистый четверг предвещает тепло до конца весны.

Раньше мы рассказывали, когда лучше печь паски и красить яйца до Пасхи.

Читайте также, как нужно провести каждый день Страстной недели.

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