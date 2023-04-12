Как правильно купаться в Чистый четверг, чтобы весь год быть здоровым

Как правильно купаться в Чистый четверг

Сделать это нужно до восхода солнца.

Утром можно умыться из серебряной ложки. Считается, что это дарит крепкое здоровье и красоту на целый год.

Во время купания часто читают молитвы, чтобы очиститься от грехов.

Купаться следует в прохладной воде, стоя. Во время этого воображайте, что телом льется не вода, а чистый свет, очищающий душу.

Какую молитву читать во время купания

В процессе водных процедур можно произносить эти слова:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь.

Очисти меня, раба (у) Божьего (ю), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров

Во имя Отца и Сына и Святого духа.

Аминь.

Народные приметы в Чистый четверг