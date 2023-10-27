Як правильно користуватися EcoFlow, щоб він не згорів і не "мотав" зайві кіловати

В Україні розробили графіки відключень , хоча й не збираються застосовувати їх без потреби. Проте українці, маючи попередній досвід, готуються до всіх можливих сценаріїв. Минулого року популярними стали зарядні станції EcoFlow, які для багатьох полегшували життя в умовах відключень.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -допис Yasno розповідає, як правильно користуватися EcoFlow, щоб не нашкодити ні пристрою, ні вашому гаманцю.

Головні правила

Не залишайте прилад підключеним до розетки під час відключення електроенергії. Коли світло знову з'явиться, стрибок енергії може спалити деякі його елементи. Тоді доведеться викласти чималу суму на ремонт чи купувати нову зарядну станцію.

Не використовуйте кабель із двома вилками для підключення станції до мережі будинку та не під'єднуйте кабель до станції через вихід 220 вольтів у будинку. Так може статися замикання, що призведе до згоряння самої станції. Зазвичай такі випадки не є гарантійними, тому виробник не зможе відшкодувати ремонт станції чи повернути кошти.

Завжди перевіряйте заряд приладу та не лишайте його розрядженим у холодному приміщенні. У холоді відбувається деградація батареї, тобто втрата її ємності.

Оптимальна температура навколишнього середовища для станції становить приблизно 20 градусів за Цельсієм. Водночас мінімальна - близько 10 градусів морозу за Цельсієм. Не використовуйте пристрій за вищих чи нижчих температур, оскільки це впливає на його роботу.

Не варто заряджати потужні станції лінійки DELTA через подовжувач. Щоб він не перегорів, краще користуйтеся розетками напряму.

Захисну сумку EcoFlow варто використовувати лише для транспортування, тож не заряджайте та не користуйтеся станцією, коли вона в сумці. Під час роботи всередині станції утворюється багато тепла, для виведення якого всередині встановлені вентилятори. Рюкзак чи сумка закриватимуть ці вентиляційні отвори.

Звісно, перед використанням уважно ознайомтеся з характеристиками вашої станції та не підключайте до неї потужніші прилади, ніж вона може витримати.