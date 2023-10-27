Как правильно пользоваться EcoFlow, чтобы он не сгорел и не "мотал" лишние киловатты

В Украине разработали графики отключений , хотя и не собираются применять их без надобности. Однако украинцы, имея предыдущий опыт, готовятся ко всем возможным сценариям. В прошлом году популярными стали зарядные станции EcoFlow, которые для многих облегчали жизнь в условиях отключений.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост Yasno рассказывает, как правильно пользоваться EcoFlow, чтобы не навредить ни устройству, ни вашему кошельку.

Главные правила

Не оставляйте прибор подключенным к розетке при отключении электроэнергии. Когда свет снова появится, скачок энергии может сжечь некоторые его элементы. Тогда придется выложить большую сумму на ремонт или покупать новую зарядную станцию.

Не используйте кабель с двумя вилками для подключения станции к сети дома и не подключайте кабель к станции через выход 220 вольт в доме. Так может случиться замыкание, что приведет к сгоранию самой станции. Обычно такие случаи не гарантийные, поэтому производитель не сможет возместить ремонт станции или вернуть средства.

Всегда проверяйте заряд прибора и не оставляйте его разряженным в холодном помещении. В холоде происходит деградация батареи, то есть потеря ее емкости.

Оптимальная температура окружающей среды для станции составляет примерно 20 градусов Цельсия. В то же время минимальная - около 10 градусов мороза по Цельсию. Не используйте устройство при более высоких или низких температурах, поскольку это влияет на его работу.

Не следует заряжать мощные станции линейки DELTA через удлинитель. Чтобы он не перегорел, лучше пользуйтесь розетками напрямую.

Защитную сумку EcoFlow следует использовать только для транспортировки, поэтому не заряжайте и не пользуйтесь станцией, когда она в сумке. При работе внутри станции образуется много тепла, для вывода которого внутри установлены вентиляторы. Рюкзак или сумка будут закрывать эти вентиляционные отверстия.

Конечно, перед использованием внимательно ознакомьтесь с характеристиками станции и не подключайте к ней более мощные приборы, чем она может выдержать.